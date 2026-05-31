David Bustamante, 44 años: "Camino una hora en ayunas cada mañana y por la noche hago otra hora de cardio"

David Bustamante atraviesa por uno de los mejores momentos físicos de su vida.

A sus 44 años, el cantante cántabro presume de una transformación radical tras perder alrededor de 20 kilos y adoptar una disciplina casi militar que combina ejercicio, alimentación estricta y descanso controlado.

Pero detrás del cambio no existe una única cuestión estética. Y es que, el artista se preparó para protagonizar la versión española del musical El Zorro, un reto que exigía resistencia, agilidad y una preparación física de alto nivel.

“Camino una hora en ayunas cada mañana y por la noche hago otra de cardio”, explicó Bustamante en su última visita a El Hormiguero, al detallar la rutina que sigue desde hace meses.

Una dinámica que arranca entre las cinco y las seis de la mañana, cuando sale a caminar antes incluso de desayunar. Después llegan el gimnasio, el trabajo musical y, al final del día, una nueva sesión de ejercicio cardiovascular.

La estrategia de Bustamante tiene una base conocida en el mundo del fitness: el llamado cardio LISS (Low-Intensity Steady State). O en otras palabras: ejercicio cardiovascular suave y sostenido.

Caminar en ayunas es una práctica popular porque, tras varias horas sin ingerir alimentos, las reservas de glucógeno del cuerpo son más bajas y el organismo recurre antes a la grasa como fuente de energía.

David Bustamante Instagram

No obstante, los expertos explican que este método no va de milagros. Aunque el cardio en ayunas puede favorecer una mayor oxidación de grasa durante el entrenamiento, la pérdida de peso sigue dependiendo principalmente del déficit calórico total diario.

Es decir: gastar más calorías de las que se consumen. Por ello, una persona que camina por la tarde tras haber comido puede adelgazar exactamente igual que alguien que entrena al amanecer.

En el caso del artista, además del componente físico, existe también un beneficio mental.

El propio Bustamante ha reconocido en varias ocasiones que estas caminatas le ayudan a combatir el estrés y empezar el día con una mayor sensación de bienestar y concentración.

Tenis, natación o pádel

La segunda parte de su rutina llega por la noche. Tenis, natación o pádel son algunas de las actividades que utiliza para completar otra hora de cardio y aumentar así el gasto energético diario.

Según especialistas en rendimiento deportivo, este tipo de doble sesión puede mejorar la condición física y la sensibilidad a la insulina, aunque también exige un control exhaustivo del descanso y la recuperación.

Pero ojo, porque entrenar dos veces al día sin supervisión puede aumentar el riesgo de fatiga, lesiones e incluso pérdida de masa muscular si no se acompaña de suficiente proteína y trabajo de fuerza.

Además, dormir poco eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, dificultando la recuperación y la pérdida de grasa.

Consciente de ello, Bustamante ha insistido en que todo su proceso está supervisado por profesionales. “Me hago analíticas cada seis meses y siempre con la ayuda de un nutricionista”, explicó.

Más allá del método concreto, la verdadera clave de su cambio parece estar en la constancia. Dejar de fumar, reorganizar sus hábitos y convertir el ejercicio en parte de su rutina diaria han sido los pilares de una transformación que hoy le permite afrontar uno de los mayores retos de su carrera.