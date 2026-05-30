El refugio de Isabel Jiménez en Almería: 400 habitantes, noria del S.XIV, Parque Natural y playas de aguas cristalinas

Isabel Jiménez y el arrecife de Las Sirenas en el Parque Natural cabo de Gata en un montaje propio.

Lejos de la vorágine informativa y de la rutina en los platós, Isabel Jiménez tiene en Almería el lugar perfecto para desconectar y resetearse.

La presentadora de Informativos Telecinco aprovecha cada oportunidad para regresar a su tierra natal y refugiarse en uno de los enclaves con más encanto del sur de España.

Estamos hablando de El Pozo de los Frailes, una pequeña pedanía de poco más de 400 habitantes que se sitúa en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, muy cerca de San José.

Sus calles silenciosas, fachadas encaladas y las buganvillas que trepan por las paredes hacen de este lugar uno de los más visitados de la provincia de Almería.

Pese a ese importante desarrollo turístico, El Pozo de los Frailes sigue conservando su aspecto más antiguo, con ese claro estilo arabesco.

Si hay un símbolo que define al pueblo es su histórica noria restaurada, una joya patrimonial que recuerda la lucha del hombre por sobrevivir en una de las zonas más áridas de Europa.

De origen árabe y vinculada a los antiguos sistemas hidráulicos de los siglos XIV y XV, esta noria de sangre —movida antiguamente por animales— fue esencial para extraer agua del subsuelo y permitir el cultivo de la tierra.

Noria de origen árabe de El Pozo de los Frailes. iStock

La estructura actual, cuidadosamente restaurada con madera y piedra tradicionales, mantiene vivos elementos originales como el pozo, las vigas y los antiguos cangilones que transportaban el agua.

Hoy se ha convertido en la imagen más fotografiada del pueblo y en un homenaje al patrimonio etnográfico de Cabo de Gata.

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

El entorno termina de completar el atractivo de este rincón almeriense.

El Pozo de los Frailes se encuentra dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un paisaje volcánico y casi lunar donde el color ocre de la tierra contrasta con el azul intenso del Mediterráneo.

La playa de Los Genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. iStock

A apenas unos minutos en coche aparecen algunas de las playas más espectaculares de España.

La playa de Los Genoveses, completamente virgen y rodeada de dunas, enamora por sus aguas transparentes y su ausencia total de construcciones.

Muy cerca, Mónsul despliega su famosa roca volcánica, convertida ya en icono cinematográfico tras aparecer en películas como Indiana Jones y la última cruzada.

Y para quienes buscan aún más intimidad, calas como Media Luna o Cala Carbón ofrecen aguas cristalinas gracias a las praderas de posidonia que limpian de forma natural el fondo marino.

Su sitio favorito

Uno de los lugares más frecuentados por Isabel Jiménez es Bartreze Sur. En este gastrobar de estilo vanguardista, abierto en los meses estivales, suele reunirse con sus amigas.

El local combina buena gastronomía, smoothies, vinos y tostas con conciertos estivales y un ambiente relajado junto a la playa. Perfecto para desconectar antes o después de una jornada de sol.

Por todo esto, no resulta extraño que la periodista, vinculada también a la firma de moda Slowlove que tiene desde hace años con Sara Carbonero, desconecte en este pequeño núcleo nijareño: desayunos sin reloj, paseos al atardecer, noches de estrellas...

A Isabel Jiménez también la hemos visto junto a la Iglesia de Las Salinas, el emblemático templo construido a principios del siglo XX que se encuentra completamente aislada. A un lado se hallan las charcas salineras y, al otro, la inmensa playa de las Salinas. Como curiosidad, la zona aparece en la serie de Antena 3 Entre tierras.