Muere María Bautista, más conocida Mari Ganchillo, la entrañable abuela de 'Mujeres y Hombres y viceversa'

María Bautista, conocida popularmente como 'Mari Ganchillo', fue una de las "abuelas" de 'MyHyV'. Mediaset

Triste pérdida para los nostálgicos de la época dorada de la telerrealidad española. Ha fallecido María Bautista, conocida popularmente por la audiencia como "Mari Ganchillo".

Esta mujer, nacida en Getafe, fue uno de los rostros más singulares, divertidos y queridos que pasaron por las gradas de Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV).

Su presencia rompió los esquemas de un formato marcado por la juventud, los conflictos amorosos y las citas, aportando una dosis de ternura, costumbrismo y humor que dejó una huella imborrable en el programa de Telecinco.

María Bautista, más conocida como 'Mari Ganchillo', fue uno de los personajes más entrañables de 'MyHyV'. Mediaset

Una 'abuela' con aguja de tejer

La noticia sobre su muerte la ha anunciado Jerónimo, uno de sus sobrinos, a través de las redes sociales: "Hoy ha fallecido mi tía, María Bautista… la Mari Ganchillo… está en el tanatorio de Getafe. Gracias por todo.

Mari Bautista se dio a conocer en los años de mayor éxito de audiencia del espacio de citas.

Su llegada al plató no fue la de una 'pretendiente' tradicional: pasó a formar parte del icónico grupo de "las abuelas del programa".

Aquel segmento era un espacio en las gradas reservado para espectadoras de avanzada edad (donde también destacó su compañera Carmen). En él, estas señoras actuaban como termómetro moral de lo que sucedía en el plató.

Su apodo, "Mari Ganchillo", nació de forma completamente orgánica. Mientras los tronistas y pretendientes se enzarzaban en encendidas discusiones, lloraban por un desamor o se declaraban a sus citas, María permanecía en su asiento, imperturbable, tejiendo ganchillo en directo con sus agujas y ovillos de lana.

Su poderosa imagen de calma vecinal en mitad del huracán televisivo la convirtió, de inmediato, en un fenómeno cómico y en una de las favoritas de los espectadores.

Mari Ganchillo, en el plató de 'MyHyV'. Mediaset

El contrapunto sin filtros de Emma García

A lo largo de sus años de participación en el formato, Mari se convirtió en un pilar del show. Ejercía como el contrapunto tierno, pero también gamberro, de la juventud de los participantes.

Con grandes dosis de guasa y una mentalidad tradicional pero abierta al espectáculo, opinaba sin rodeos ni filtros sobre la ropa, los besos de las citas y el comportamiento de los jóvenes.

La complicidad con Emma García, la presentadora del espacio, era total.

La periodista vasca acudía constantemente a su grada para pedirle "consejo de madre" o para que regañara con humor a los participantes cuando traspasaban los límites del respeto. Su naturalidad demostró que el entretenimiento en televisión no entiende de edades.

María Bautista se hizo famosa en Telecinco como 'Mari Ganchillo'. Redes sociales.

Icono en su Getafe natal

Fuera de los focos de Mediaset, María Bautista siempre mantuvo los pies en el suelo y presumió con orgullo de sus raíces madrileñas en Getafe.

Para sus vecinos de toda la vida nunca dejó de ser la María cercana de siempre, aunque se le sumara el cariñoso apodo de la tele.

Tras finalizar su andadura en la televisión nacional, continuó vinculada a los medios de comunicación a nivel local.

Durante un tiempo colaboró en espacios como Getafe Radio, donde participaba en las distendidas tertulias de la llamada "Mesa Camilla".

En este espacio radiofónico mantuvo viva esa esencia cotilla, entrañable y desparpajada con la que conquistó a la audiencia de Telecinco, charlando de la actualidad y de la vida con la misma naturalidad con la que movía sus agujas de ganchillo.