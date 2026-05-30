Hoy en Prime Video: una película de drama criminal que dura 2 horas y ya acumula más de 16.000 visualizaciones

Prime Video vuelve a encontrar un inesperado fenómeno gracias al auge del true crime.

La plataforma acaba de estrenar Roofman: Un ladrón en el tejado, una película de drama criminal basada en hechos reales que, en apenas unas horas, ya supera las 16.000 visualizaciones y se ha convertido en uno de los títulos más comentados de finales de mayo.

El motivo no está solo en su historia imposible, sino en el hecho de que todo lo que cuenta ocurrió realmente.

Dirigida por Derek Cianfrance, responsable de dramas de culto como Blue Valentine o The Place Beyond the Pines, la cinta apuesta por un enfoque muy distinto al thriller convencional.

Aquí no hay grandes persecuciones ni acción exagerada. El director prefiere adentrarse en la psicología de un hombre roto que acabó viviendo escondido dentro de una juguetería para escapar de su propia vida.

El protagonista es Channing Tatum, que interpreta a Jeffrey Manchester en uno de los papeles más elogiados de su carrera. El actor da vida a un ladrón tan carismático como melancólico, conocido en Estados Unidos como “Roofman” por su peculiar método para cometer robos.

Manchester, exmilitar, llegó a atracar más de 60 restaurantes McDonald’s utilizando siempre la misma técnica: perforaba el techo de los locales, descendía con cuerdas y esperaba a los empleados durante la madrugada. Nunca empleó violencia extrema y, según relatan los informes policiales, incluso pedía disculpas durante los atracos.

La película, de 126 minutos de duración, divide su relato en dos etapas claramente diferenciadas. La primera reconstruye esos robos casi quirúrgicos que mantuvieron en alerta a la policía durante años. Pero el verdadero corazón de la historia llega después.

Tras escapar de una prisión de Carolina del Norte en 2004, Jeffrey Manchester desapareció del mapa durante meses. Nadie imaginaba que el fugitivo estaba viviendo dentro de un centro comercial de Charlotte.

Concretamente, en una tienda Toys "R" Us, donde construyó una habitación secreta tras unas estanterías de bicicletas. Allí sobrevivió alimentándose de comida para bebés, golosinas y productos de la propia tienda mientras asumía una identidad falsa bajo el nombre de John Zorn.

Channing Tatum en la nueva película de Prime Video. Prime Video

Es entonces cuando la película se transforma en algo más íntimo y emocional. Manchester conoce a Leigh, interpretada por Kirsten Dunst, una madre soltera que desconoce completamente su verdadera identidad.

Poco a poco, el prófugo intenta construir una vida normal, acudiendo a la iglesia local y ejerciendo incluso como figura paterna para los hijos de ella, mientras el FBI continúa buscándolo por todo el país.

La crítica ha recibido la película con entusiasmo. Actualmente mantiene un 87% de aprobación en Rotten Tomatoes y muchos especialistas la comparan con Atrápame si puedes, aunque con un tono mucho más melancólico y humano.

"La película no glorifica al criminal, sino que explora la desesperada necesidad de pertenencia de un hombre que decidió vivir en un mundo de juguetes para escapar de su propia realidad", apuntan algunas reseñas.

El detalle más surrealista de toda esta historia llegó con su captura. El verdadero Jeffrey Manchester fue descubierto por unas huellas dactilares encontradas en un cartón de leche y en un juguete que había regalado a los hijos de su novia. Un final casi tan increíble como la propia película.