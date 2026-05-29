Hoy en Netflix: una miniserie de cuatro capítulos de 45 minutos que lleva más de 1,5 millones de visualizaciones

El tenis cambió para siempre el día en que Rafa Nadal anunció su retirada. Y ahora, apenas unos meses después de cerrar una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte, llega a Netflix uno de los estrenos más esperados del año.

La plataforma estrena este viernes, 29 de mayo, Rafa, una miniserie documental de cuatro episodios que promete mostrar, como nunca antes, el lado más íntimo y humano del extenista mallorquín.

Lejos de limitarse a repasar sus 22 títulos de Grand Slam o sus victorias inolvidables sobre la tierra batida de Roland Garros, la producción pone el foco en el hombre que se esconde detrás del mito.

Porque Rafa no habla únicamente del campeón. Habla también del desgaste físico, de las dudas, del dolor y de la dificultad de aceptar que el cuerpo ya no responde igual después de casi dos décadas en la élite.

Producida por Netflix y Skydance Sports, la docuserie acompaña al tenista durante su última etapa profesional, especialmente a lo largo de la temporada 2024, convertida ya en su particular "último baile" en el circuito ATP.

Las cámaras le siguen en momentos clave de su despedida, desde su paso por Roland Garros hasta los Juegos Olímpicos de París, mostrando imágenes inéditas que incluyen sesiones de recuperación, silencios en los vestuarios y conversaciones privadas tras algunas de las derrotas más duras de su último año.

Uno de los grandes aciertos del documental es precisamente ese contraste entre el Nadal invencible que dominó el tenis mundial y el hombre vulnerable que aprende a convivir con el dolor crónico.

De hecho, la serie profundiza en cómo las lesiones han sido su "compañero de viaje" durante gran parte de su carrera, algo que ayuda a entender la dimensión real de sus éxitos.

Pero Rafa también abre la puerta a una faceta desconocida de su vida personal. Por primera vez, el deportista muestra escenas de su intimidad en Manacor junto a su esposa, Mery Perelló, su hijo y el círculo más cercano que le ha acompañado durante toda su trayectoria.

Rafa Nadal y Mery Perelló en el photocall de la premiere de su documental. Gtres

Figuras clave como Carlos Moyá, Marc López y su tío Toni Nadal aportan además una mirada emocional sobre el verdadero Rafa fuera de las pistas.

La serie cuenta también con testimonios de enorme peso histórico. Roger Federer reflexiona sobre una rivalidad que terminó convirtiéndose en amistad, mientras Novak Djokovic analiza la mentalidad competitiva del español. A ellos se suma John McEnroe, que contextualiza el impacto de Nadal en el tenis moderno.

El reciente preestreno celebrado en Madrid, en el histórico Frontón Beti Jai, reunió a numerosas personalidades del deporte y la cultura, confirmando que el lanzamiento trasciende lo puramente deportivo. Tanto es así, que su tráiler ya acumula más de 1,5 millones de visualizaciones en Youtube.

En un momento marcado por la nostalgia colectiva, Rafa se presenta como mucho más que un documental: es el retrato definitivo de un icono que, aunque ya no compita, sigue siendo uno de los deportistas más queridos y admirados de España.