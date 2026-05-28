Roberto Leal rompe su silencio sobre el futuro de 'Pasapalabra' tras la tormenta judicial: "Es mucho más que El Rosco"

Roberto Leal ha roto su silencio después de que el Tribunal Supremo haya ordenado a Antena 3 dejar de emitir El Rosco en Pasapalabra al considerar que los derechos del mismo pertenecen a la productora MC&F y no a ITV Studios, titular del formato del concurso.

"Esta es una pregunta que yo sé que va a llegar y que, como no está en mi mano, no te puedo responder", asegura el presentador en declaraciones a EFE, coincidiendo con la promoción de su libro El sótano.

Leal dice que es la cadena la que tiene "este balón sobre su tejado y serán los que tengan que ver".

"Hay una sentencia, eso no se puede obviar. ¿En qué va a acabar? Es lo que no te puedo responder porque ahí están los abogados, están los expertos y está la propia cadena", asegura Roberto, que explica que, por ahora, el concurso sigue su curso: "Nosotros hemos grabado esta semana tranquilamente".

El presentador se muestra contundente a la hora de responder a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿Será Pasapalabra lo mismo sin El Rosco, la prueba estrella del concurso que dispara las audiencias?

Lo cierto es que Roberto Leal valora tanto El Rosco como el formato en su conjunto, al reconocer que la prueba "es muy importante", pero "igual que lo es el programa en sí mismo". Y sentencia: "Pasapalabra es mucho más que El Rosco".

"'Pasapalabra va a continuar en Antena 3, que es donde yo estoy", sostiene, y remata: "Roberto Leal, a menos que Antena 3 diga lo contrario, va a seguir ahí y ojalá por muchos años".

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Europa Press

Además, no vive la televisión desde el miedo. "No puedo vivir con miedo, igual que cuando entré no vivía con el miedo de que me comparasen con nadie", dice en clara alusión a Christian Gálvez, presentador del concurso en Telecinco.

Y, aunque está convencido de que la fragilidad que se respira en su novela también está presente en la tele, es optimista: "Lo que hay que asumir es que lo que venga, bueno será y, si ha venido, será por algo, y para adelante".

Hay que recordar que su carrera no se reduce a este único formato porque Leal presenta El desafío, ha emprendido proyectos con su productora y ha hecho televisión junto a su madre (con Nos vamos de madre), y ahora suma la faceta de escritor.

Las declaraciones de Roberto Leal se producen justo después de que Mediaset anunciase que ponía en marcha un nuevo programa en el que incluirá El Rosco, tras llegar a un acuerdo con MC&F hace año y medio.

Cuando la sentencia sea firme, Antena 3 e ITV tendrán que reformular su prueba final. Telecinco, en su caso, deberá hacer un programa que no se podrá parecer en nada a Pasapalabra, integrando El Rosco en él pero otro nombre para evitar nuevos problemas legales.