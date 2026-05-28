Leire Martínez, el último gran campanazo de 'Mask Singer 5': el talent sube en audiencia con su final y apunta a la renovación

Shock total en la final Mask Singer 5. El programa de Antena 3 tenía un bombazo entre manos llamado Leire Martínez. La cantante, que se escondía bajo el disfraz de Clavel, fue la ganadora de la quinta edición del talent.

Si la artista vasca impactó a los espectadores, también lo hicieron los celebrities que llegaron a la última gala: Nacho Duato quedó segundo como la Momia, Vicky Martín Berrocal fue tercera con Troglodita y David Cantero quedó cuarto como Jirafa.

Hay que reconocer que con Leire Martínez Mask Singer se apuntó todo un tanto. Las grabaciones del formato fueron el año pasado, un momento en el que Leire Martínez estaba en todos los focos tras anunciarse su salida de La Oreja de Van Gogh después de 17 años.

El formato producido por Fremantle cerró su quinta edición con récord de audiencia, al conseguir un notable 15,8% de cuota de pantalla y 937.000 espectadores de media.

Son datos superiores a los que obtuvo su gran rival de la noche, La isla de las tentaciones. El reality de Telecinco fue segunda de la noche del miércoles con un 12,7% y 785.000 seguidores.

Lo cierto es que en Antena 3 pueden estar muy satisfechos del rendimiento que ha tenido esta última edición de Mask Singer. Evidentemente, el programa ha cosechado peores datos que en entregas anteriores debido a la caída del consumo televisivo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que Mask Singer ha obtenido un 13,3% de media, que está por encima del dato de Antena 3 -en mayo, su mejor mes del curso es de un 13%-, el formato se ha ganado la renovación por una nueva temporada, si bien Atresmedia no lo ha oficializado todavía.

Mask Singer arrancó con fuerza al liderar con un 14,2% frente a Top Chef y First Dates Gourmet. También ganó en su duelo con Barrio Esperanza, una vez que La 1 recolocara la serie en la noche de los miércoles.

Sin embargo, el programa cayó al segundo puesto después de que Telecinco reformulara su prime time al programar una segunda entrega semanal de La isla de las tentaciones los miércoles.

El reality ganó su primer duelo con un 16,7% frente al 12,4%. Pero el segundo fue para Mask Singer, que subió 1,7 puntos y venció a La isla de las tentaciones en coincidencia (14,1% por el 13,8%).

Como se contaba líneas más arriba, Mask Singer sacaba músculo en la final volviendo a crecer en audiencia.

Hay que recordar que Mask Singer renovó por completo el equipo de investigadores tras la salida de Los Javis. Esta temporada, el programa ha contado con Ruth Lorenzo, Juan y Medio, Ana Milán y Ruth Lorenzo.

Además, el listón de los famosos ha estado altísimo. En esta entrega han concursado también Elle Macpherson, Bernd Schuster, Martina Navrátilová, Salva Reina, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Tomás Roncero, Cayetana Guillén Cuervo, Begoña Villacís, María del Monte, Lydia Lozano, Rappel, Lola Lolita y Silvia Abril.