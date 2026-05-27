Hoy en Prime Video: una miniserie de 8 capítulos que se podrá ver en 240 países y acumula 46 mil visualizaciones

La plataforma Prime Video estrena este miércoles, 27 de mayo, una de sus apuestas más ambiciosas del año. Se trata de Spider-Noir, la nueva serie basada en el universo Marvel que supone, además, el primer gran papel protagonista en televisión de Nicolas Cage.

La ficción llegará de forma simultánea a más de 240 países y territorios con un formato de ocho capítulos y con una curiosa propuesta visual que promete diferenciarla del resto de adaptaciones del género.

La producción, desarrollada por Sony Pictures Televisión para Prime Video, permitirá al espectador elegir cómo quiere disfrutar la serie: en una versión "Auténtica Blanco y Negro", inspirada en el cine negro clásico, o en "True-Hue a Todo Color", una edición pensada para quienes prefieran una experiencia visual más contemporánea.

Una doble opción que refuerza la identidad estética de una ficción que bebe directamente del cómic Spider-Man Noir de Marvel.

La historia se sitúa en el Nueva York de los años 30 y sigue los pasos de Ben Reilly, personaje interpretado por Nicolas Cage.

El protagonista es un detective privado marcado por la mala suerte y por una profunda tragedia personal que le obliga a enfrentarse a las sombras de su pasado. Todo ello en una ciudad oscura y decadente donde solo existe un superhéroe dispuesto a combatir el crimen.

La elección de Cage para liderar el proyecto no es casual. El actor ya había prestado su voz al personaje en la película animada Spider-Man: Un nuevo universo, ganadora del Oscar.

Ahora da el salto a la acción real con un papel que mezcla drama, misterio y acción, en una propuesta claramente inspirada en el cine detectivesco clásico.

Junto a él aparece un reparto repleto de nombres reconocidos de la industria audiovisual.

Cartel oficial de 'Spider Noir' de Prime Video. Prime Video

Destacan Lamorne Morris, conocido por Fargo y New Girl; Li Jun Li; Jack Huston; y Brendan Gleeson, nominado al Oscar por Almas en pena de Inisherin. El reparto se completa con numerosos intérpretes invitados que aparecerán a lo largo de los ocho episodios.

Detrás de las cámaras también se encuentran nombres de peso. Los dos primeros capítulos están dirigidos por el ganador del Emmy Harry Bradbeer, responsable de series como Fleabag y Killing Eve.

Además, la ficción cuenta con los co-showrunners Oren Uziel y Steve Lightfoot, mientras que el equipo creativo de Spider-Man: Un nuevo universo —Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal— participa también como productor ejecutivo.

Con una fuerte campaña promocional y más de 46 mil visualizaciones acumuladas en sus avances y materiales promocionales, Spider-Noir llega convertida en una de las series más esperadas de la temporada.

Prime Video apuesta así por una mezcla de superhéroes, estética noir y grandes estrellas para conquistar al público internacional.