Chelo García-Cortés: "Tengo 74 años y hay mujeres de 30 que están peor que yo. Mientras el coco me sirva no me jubilaré"
La periodista, que lleva tres temporadas en 'L'Altaveu', se estrena como invitada de 'Lo que pasó, pasó', el nuevo programa de RTVE Play de Núria Marín.
Tras más de 50 años dedicada, "en cuerpo y alma", al periodismo, y casi 30 en televisión, Chelo García Cortés está cansada de que le sigan preguntando por su edad.
Y es que, a sus 74 años, sigue al pie del cañón. Esto explica por qué en todas las entrevistas que le hacen, -incluida esta, en el diario EL ESPAÑOL-, le pregunten si se plantea la jubilación.
La colaboradora lo tiene claro. No se le pasa por la cabeza. "¿Retirarme? Ni se me ocurre ahora ni se me ocurrirá nunca hacerlo", confiesa.
"Solo me puede jubilar el público"
Después de tres temporadas trabajando en L'Altaveu, un formato de actualidad en RTVE Catalunya donde ejerce de tertuliana, acaba de estrenar un nuevo programa en la cadena pública.
Se trata de Lo que pasó, pasó, presentado por Núria Marín, estrenado el pasado domingo, 22 de mayo, en RTVE Play.
¿Cómo ha sido colaborar en el nuevo espacio de Núria Marín?
Afronto este nuevo proyecto con mucha ilusión. Me da mucha alegría Núria Marín y la productora, Sidecar Media, hayan querido contar conmigo. Yo estoy en cinco capítulos de este programa. Estoy feliz como una perdiz.
"Núria Marín es un valor en alza, una gran profesional"
¿Cómo es tu compañera Núria en las distancias cortas?
Yo ya he trabajado con Núria, que para mí es una profesional maravillosa. Hemos sido compañeras hace tiempo y sé perfectamente cómo es y qué profesional es.
Cuando me llamó y me dijo 'quiero contar contigo y la productora quiere que participes' fue como un regalo maravilloso.
Dije 'sí' sin preguntar qué tenía que hacer porque creo ciegamente en Núria Marín. Es un valor en alza, una gran profesional.
Una vez más, vuelve a abordar la crónica social en una de las cadenas de la televisión pública.
Creo y espero que este nuevo programa va a gustar mucho porque participamos diversas personas. Cada uno tiene su estilo. Cada uno aporta lo que lo que sabe aportar. El programa tiene mucho contenido de qué hablar.
Es un programa tan amplio que va a sorprender a todo el mundo. Al público joven, por supuesto. Yo no soy muy joven y estoy ahí precisamente por eso.
Hablando de veteranía, ¿piensa colgar los hábitos?
Qué manía tenéis con la jubilación y con la edad, de verdad. Lo he dicho miles de veces: no me pienso jubilar. Solo me puede jubilar el público.
Mientras tengo el beneficio del cariño de la gente ahí seguiré. Tengo el gran regalo de pertenecer a una profesión en la cual todavía quieren contar conmigo. Por eso ni me lo planteo.
A día de hoy estoy trabajando. Y súper contenta, además, porque llevo tres temporadas en Barcelona, en la segunda cadena.
"Sigo en contacto con mis excompañeros de 'Sálvame'"
España no es como otros países, como Estados Unidos, en los que es frecuente ver a rostros senior en pantalla...
Es cierto que en Estados Unidos es súper normal ver a gente mayor trabajando en televisión. En España, a partir de una determinada edad, parece que es un milagro que sigas trabajando.
En todo el tiempo que lleva fuera de Mediaset, ¿sigue teniendo relación con sus excompañeros de Sálvame?
El 'universo Sálvame' se acabó hace mucho tiempo, ¿eh? Ya es antiguo... Sí, sigo en contacto con mis compañeros, siempre siempre... con todos. Sigo en contacto con Gema López, que está en Antena 3 y es un ser al que adoro.
"Jorge Javier no es esquivo. Le escribí hace poco y me contestó enseguida"
Y sigo en contacto con la gente que quiero y que me quiere, por supuesto. Me alegro de las cosas buenas que les pasen a todos ellos. Cuando hay que estar, procuro estar. Eso sí, sigo en contacto con ellos por WhatsApp porque yo sigo viviendo en Barcelona y todos ellos viven en Madrid.
Pero vamos, que yo le doy muchas veces a 'me gusta' en Instagram. Apoyo mucho a 'los Kikos' (Kiko Matamoros y Kiko Hernández) cuando veo lo que hacen.
Adoro a Lydia Lozano también... Yo los veo a todos.
"No cuento las horas que trabajo"
¿Es Jorge Javier Vázquez el más esquivo de ellos?
Jorge nunca ha sido esquivo. El otro día, hace poco... fue el día de San Jorge y lo primero que hice fue felicitar a tres Jorges muy importantes para mí: Jordi González, mi querido amigo de televisión, Jordi Gutiérrez y Jorge Javier Vázquez, que me contestó enseguida.
Yo creo que a todos hay que conocernos. Han sido muchos años al lado de Jorge y sé muy bien cómo es. No nos vemos y no cenamos juntos, pero el cariño está ahí. Para mí es uno de los grandes de la televisión. Y lo quiero.
¿Echa muchas horas de trabajo a la semana?
Yo no cuento el tiempo que dedico al trabajo, no me dedico a contabilizar las horas.
Actualmente colaboro dos días a la semana en L'Altaveu, la segunda cadena de Televisión Española. Llevo tres temporadas con ellos. Trabajo los martes y los jueves, pero todos sabemos que este oficio no se contabiliza por horas.
"En esta profesión, el periodismo, es mejor no fijarse demasiado en los horarios"
Esta es una profesión en la que es mejor no fijarse demasiado en los horarios.
¿Cuál es su secreto para seguir en la brecha, tan activa y tan bien?
No soy adicta al trabajo: soy una adicta a la vida. Por eso se me ve tan bien de imagen. Soy feliz con mi trabajo y con todo lo que hago.
"Quiero seguir trabajando mientras el público me siga queriendo"
Me gusta trabajar y quiero seguir trabajando mientras mi coco me sirva, mientras el público me siga queriendo y mientras haya compañeros, como tú, que quieran saber algo sobre mí.
Y, por favor, no me habléis más de la edad. Sí, tengo 74. Y hay muchas de 30 que están peor que yo. Y ya está. No pasa nada. La edad la llevas tú como quieras y lo importante es tener la cabeza como hay que tenerla. Y que el público te quiera.