El pueblo medieval perfecto para una escapada: 979 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico e iglesia del siglo XI

En España, hay lugares que conservan intacta la capacidad de transportar al visitante a otra época. Pequeñas villas de calles empedradas, fachadas de piedra, castillos y antiguas murallas donde el tiempo parece haberse detenido.

En pleno corazón de Castilla y León todavía sobreviven pueblos que mantienen viva su esencia medieval y ofrecen una alternativa perfecta para quienes buscan desconectar del ritmo de la ciudad durante un puente o fin de semana.

Uno de los mejores ejemplos es Sepúlveda, una pequeña localidad segoviana de apenas 979 habitantes considerada una de las villas más bonitas del interior de España.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1951, esta población destaca por el genial estado de conservación de su casco antiguo y por el enorme valor histórico y patrimonial que guarda entre sus calles.

Pasear por Sepúlveda es hacerlo entre siglos de historia. La atmósfera recuerda la importancia que tuvo esta villa durante la Edad Media.

Y es que, la localidad alcanzó gran relevancia tras la Reconquista, cuando recibió un fuero propio que acabaría convirtiéndose en uno de los textos jurídicos medievales más influyentes de Europa.

Uno de los grandes símbolos de Sepúlveda es la iglesia de El Salvador. Levantada en el siglo XI, está considerada como una de las joyas del románico castellano en la provincia de Segovia.

Plaza de España de Sepúlveda, Segovia. iStock

Su arquitectura sobria y elegante refleja perfectamente el estilo medieval de la zona y hace que el templo sea uno de los grandes atractivos monumentales del pueblo.

También hay que añadir otros como el castillo de Fernán González, una fortaleza romana y alcazaba árabe; la antigua cárcel, y la casa del conde de Sepúlveda, una de las muchas casas-palacio de la villa.

Pero el encanto de Sepúlveda no se limita únicamente a su patrimonio histórico.

Muy cerca de la localidad, se encuentra el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, un espacio natural famoso por sus impresionantes cañones.

Parque Natural de las Hoces del Río Duratón iStock

También alberga una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa.

El entorno es perfecto para ir en familia, porque ofrece rutas de senderismo, miradores y actividades al aire libre que complementan la visita.

Para comer, el plato estrella de Sepúlveda es el lechazo. Los restaurantes y asadores de toda la vida mantienen intactas las recetas transmitidas de generación en generación.

'The Walking Dead'

Por otro lado, los más seriéfilos, sabrán que esta localidad segoviana fue escenario de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de AMC sobre la famosa serie de zombis con Normal Reedus y Melissa McBride.

Durante el rodaje se llevó un amplio despliegue de medios. La producción movilizó a un equipo técnico formado por más de 300 personas y contó con la participación de decenas de figurantes llegados desde distintos puntos de España.

Grabación de 'The Walking Dead' en Sepúlveda. AMC Network

Además, numerosos vecinos del municipio participaron activamente en la grabación contribuyendo a transformar por completo la villa y hacer de ella un escenario posapocalíptico.

Las grabaciones se desarrollaron en algunos de los rincones más emblemáticos de Sepúlveda, como la Plaza de España, varios edificios históricos del casco antiguo y el barrio de las Pucherillas.

También se levantaron escenarios específicos para recrear el universo de la serie. Un ejemplo fue la gran muralla con decenas de almenas que se levantó sobre un pretil de piedra junto a la puerta del Río, una de las siete puertas históricas que forman parte del recinto amurallado.