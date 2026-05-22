Es oficial: Récord de audiencia para 'Horizonte', que cierra su mejor semana del año tras la imputación a Zapatero

Los datos de audiencia están dando la razón a Mediaset, cuando a principios de enero, comunicaba por sorpresa que se lanzaba a la tira diaria con Horizonte, el programa de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter.

Lo cierto es que el formato de Cuatro ha sacado esta semana más músculo que nunca, aprovechándose de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Horizonte batió récord de 2026 este jueves en su tramo de prime time. El espacio pegó un subidón importante al conseguir un 12% de cuota de pantalla.

El récord de temporada data del 11 de diciembre de 2025 (12,3%), una jornada que coincidió con los escándalos de acoso sexual que afectó al PSOE.

Horizonte está tan fuerte, que se ha pasado ser el rival de Supervivientes, que emite Telecinco, su cadena 'hermana'. El reality lideró sin problemas con un 17,2% de share, muy por encima del resto de ofertas.

👀 OJO los amig@s de #Horizonte en @cuatro… porque siguen en su mejor semana del año



🧠 MÁXIMO del 2026 y 2ª opción de su franja con un 12%, 899.000 y 2.292.000 espectadores únicos



🔝 Además, firma su 2º mejor dato del 2026 en el access con un 9.4%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/S4T7fU2By7 — Dos30' (@Dos30TV) May 22, 2026

La 1 cosechó un 11% con la película La vida padre; Antena 3 registró un 7,9% con la serie ¿A qué estás esperando? y laSexta marcó un pobre 2,7% con la nueva entrega de Servicio Secreto by Chicote.

Pero la alegría es doble para Iker Jiménez y su equipo, entre los que se encuentra Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL y colaborador fijo del programa.

Mejor semana de 2026

Horizonte cierra su mejor semana del año al despuntar también en sus emisiones en el access prime time. Fue el miércoles cuando el programa firmó récord en esta franja, al conseguir un 9,9% de share y 1.153.000 espectadores de media.

Desde que Mediaset redoblase su apuesta por Horizonte, el programa promedia un 7,3% (entre las emisiones en el access y prime time) y 915.000 espectadores, lo que se traduce en un 18,9% de aportación para la cadena, según datos de la consultora Dos30'.

Unos datos que avalan la confianza del grupo, con Alessandro Salem al frente. Cuando Iker Jiménez comunicó a los espectadores la continuidad de Horizonte en el access, puso en valor no solo los "maravillosos" datos de audiencia que cosecha el programa, también su "influencia".

Hay que recordar que Horizonte nació tras el éxito que tuvo La estirpe de los libres de Iker Jiménez en su canal de YouTube en plena pandemia.

Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL, en 'Horizonte'.

Con el paso del tiempo, ha ido ganando peso en la parrilla de Cuatro, hasta posicionarse en la franja de mayor consumo de la televisión, enfrentándose a rivales de la talla de Pablo Motos y David Broncano.

Este buen rendimiento también se extrapola a los programas de Nacho Abad y Risto Mejide. En boca de todos alcanzó un 8,6%, mientras que Todo es mentira firma su mejor resultado del curso con un 8,9%.

De esta forma, Iker Jiménez, Nacho Abad y Risto Mejide se han convertido en los tres pilares de Cuatro, una cadena que, a fecha de publicación de este artículo, promedia un 6,4% en el acumulado mensual, cinco décimas más que laSexta (5,9%) en su particular guerra por el tercer puesto.