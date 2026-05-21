Xelo Montesinos, socia de Ana Rosa: "Su fecha de jubilación no la sabe ni ella. Ya ni le pregunto. Un día dirá 'hasta aquí"

"La semana pasada tuvimos muchos que celebrar, porque siguen los presentadores y siguen los programas. Telecinco confía en Unicorn Content".

Así de satisfecha se muestra Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, la productora que fundó en 2017 y que preside Ana Rosa Quintana, tras la gran revolución que anunció la cadena para este verano.

Ese mismo día también se oficializaba la renovación del contrato de la presentadora. "Ha sido bastante fácil. Las dos partes estaban de acuerdo en continuar", dice Montesinos en esta entrevista que ha concedido en exclusiva a EL ESPAÑOL.

La mano derecha de Ana Rosa asegura que la presentadora, que en enero cumplió 70 años, no contempla jubilarse. "Ella siempre dice lo mismo: 'Un día me levanto y ya está. Hasta aquí", cuenta.

"El programa de AR es nuestro buque insignia", añade, orgullosa, del matinal que, pese a no liderar las mañanas —"me sorprenden las audiencias de TVE", dice—, se trata de la oferta más competitiva del day time de Telecinco.

El equipo de Xelo Montesinos sigue peleando la tarde con El tiempo justo. El programa de Joaquín Prat vive con "esa espada de Damocles" de la sombra permanente de la cancelación.

"La tarde es muy difícil, y te lo dice una señora que ya hizo Sabor a ti allá por el Pleistoceno", bromea durante su extensa conversación con este periódico.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo. Mediaset España

El formato, por el momento, resiste, y está por ver cómo queda en la nueva ecuación de la franja, a la espera de que Joaquín Prat salga próximamente por su futuro permiso de paternidad.

La directiva, por último, trasmite la "confianza" de la cadena en Fiesta, pese a que el magacín de Emma García pasará a tener dos horas menos de duración por la llegada del nuevo programa de Paz Padilla los fines de semana.

¿Cómo se gestó la renovación de Ana Rosa?

Ha sido bastante fácil. Las dos partes estaban de acuerdo en continuar. Ha sido muy automático. Tenía un contrato de cadena de larga duración y ha seguido la misma fórmula. Yo estoy encantada como socia y compañera de viaje que soy suya.

El programa de Ana Rosa es nuestro buque insignia. Venimos de hacer la mejor semana de la temporada [promedió un 13,9% en la primera semana de mayo].

En general la mañana de Telecinco va bien, estamos siempre por encima del doble dígito. Cuando empezamos no había prácticamente nada, y ahora hay una competencia increíble en todas las cadenas con lo mismo.

Mantenerse por encima de los dos dígitos después de tanto tiempo es de mucho mérito.

"Me sorprende la audiencia de las mañanas de TVE, pero yo me suelo fijar en las teles privadas por estrategia"

Ana Rosa tiene 70 años. ¿Se ha puesto fecha de jubilación?

No parece. Ella siempre dice lo mismo: 'Un día me levanto y ya está. Hasta aquí'. ¿Cuándo? No lo sabe ni ella. Con todo lo que hemos vivido con ella, ya ni siquiera le pregunto.

Con la enfermedad yo creía que no iba a volver, y no porque no estuviera fuerte, porque es una luchadora.

Cuando vas pasando tantas épocas tan distintas y, sobre todo, cuando te pasa algo de salud, esto es algo que ya ni comentas.

Xelo Montesinos, en la sede de Unicorn Content. Cedida Unicorn Content

¿Te sorprende las audiencias que cosechan las mañanas de La 1 con los programas de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz?

Pues sí, me sorprende, la verdad. Pero porque ha sido muy rápido. Fue después del verano, ha encontrado un hueco ahí y se ha posicionado.

Al final es una televisión pública. Mi trabajo es más estratégico, en el sentido de que tengo que manejar bien el tema de las publicidades, en cuanto si meto un determinado contenido después de la publi, este otro para volver...

Me suelo fijar más en las televisiones privadas por estos motivos. Más allá de eso, todos buscamos el mismo contenido.

"La tarde es muy difícil, y te lo dice una señora que ya hizo 'Sabor a ti' allá por el Pleistoceno"

Con El tiempo justo de Joaquín Prat no se ha dado en la tecla. ¿A qué crees que se debe?

La tarde es muy difícil, y te lo dice una señora que ya hizo Sabor a ti allá por el Pleistoceno, y luego hay otros factores. Primero la telenovela. Después la competencia. Ya me pasó cuando hicimos Cuatro al día, que empezamos en un 2% y terminamos en un 7%. Depende de muchas circunstancias.

Y luego hay una cosa que te lo digo con la experiencia: las televisiones van pasando sus etapas. Tardear terminó con una media de un 10%. Estar en dos dígitos en un momento tan delicado de la cadena... Ahora eso, ¿quién lo quisiera? Y lo digo de cualquier cadena de la tarde, porque la oferta es prácticamente la misma.

Y luego están los cambios. El público tiene que acostumbrarse. Un amigo mío me dijo: 'Los programas diarios se cuecen a fuego lento'. Y así es. Un prime time te funciona o no: La isla de las tentaciones, Supervivientes...

Con los programas diarios, la gente te elige por un evento que sucede de repente. Me ha pasado con muchos programas. Con Ya es mediodía empecé en un 8%, que nos lo iban a quitar, y cuando nos dimos cuenta nos habíamos puesto en un 11% de media. O con Cuatro al día, en plena pandemia.

"Hay mucho que celebrar porque siguen los presentadores y siguen los programas. La cadena confía en Unicorn"

Como pasó con Tardear, El tiempo justo vive bajo la amenaza permanente de la cancelación.

Por eso les digo también a los equipos que esa espada de Damocles que siempre está ahí, y tú tienes que estar por encima de eso. Tienes que intentar reinventarte. El público ya no se sienta y dice 'voy a ver este programa'. No. Hace zapping.

Ahora nada puede ser previsible, tienes que aportar. O aportas o te apartas. Antes un tema te duraba 20 días. Ahora como no aportes algo nuevo, se quema rápido. Esto es lo que nos hace estar en alerta permanentemente y salir de la zona de confort.

Joaquín Prat en un posado como presentador de 'El tiempo justo'.

¿Cómo se van a reestructurar los contenidos de El tiempo justo con la revolución que acometerá Telecinco en las tardes a partir del próximo mes?

Estamos en plena construcción ahora mismo. La crónica social sigue. Gracias a la versatilidad que tenemos en Unicorn hace que el programa se adapte en función a la noticia: un temporal, un suceso... Tenemos la garantía de los presentadores y colaboradores que tenemos, que nos permite pasar de un tema a otro. No vamos a prescindir de nada.

La semana pasada tuvimos muchos que celebrar, porque siguen los presentadores y siguen los programas. La cadena confía en Unicorn. La relación es fantástica, vamos a seguir peleando.

"¿Joaquín Prat? Todo se coge con papel de fumar. Es peleón y completamente transparente. No se calla nada"

Hace unos días se viralizó un momento de Joaquín Prat. Muy serio, ironizó sobre el futuro de El tiempo justo diciendo que el Padre Apeles, el invitado de ese día, igual les daba la "extremaunción". ¿Está enfadado realmente?

¿Joaquín? Pues mira, la semana pasada hicimos doblete. Hay mucho que celebrar porque siguen los presentadores y siguen los programas. La cadena confía en Unicorn. La relación es fantástica, vamos a seguir peleando.

Lo que pasa que él es peleón también y completamente transparente. Es un tío que no se calla nada y no tiene filtros, que es lo que le gusta al público también, esas cosas que tiene que son muy viscerales y que creo que le hizo fuerte en la etapa de la pandemia.

A ver, todo se coge con papel de fumar. Él ha renovado, continúa en la tarde, y en junio va a ser papá.

"Es una alegría pasar de cinco horas a tres con 'Fiesta'. Emma García está contenta"

¿Quién se va a hacer cargo del programa?

Todavía no lo tenemos claro.

La presentadora de 'Fiesta' Emma García.

Fiesta reducirá su duración dos horas por la llegada del nuevo programa de Paz Padilla. ¿Lo veis como una amenaza?

Amenaza ninguna. Estábamos haciendo 5 horas. No te puedes imaginar la alegría que es hacer tres. Emma está contenta y la directora también.

No es la primera vez que nos quitan o nos ponen tiempo [ya pasó con Reacción en cadena o Allá tú en el pasado] por detrás o por delante.

Yo te puedo garantizar que la confianza de cadena tanto en Emma como en el equipo de Fiesta es fantástica y va a seguir siéndolo. Tranquilidad absoluta, si hay pastel de sobra.