Ya es oficial: Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el encuentro con el Papa León XIV en el Bernabéu, en Madrid

Christian Gálvez y Patricia Pardo, en el 10º aniversario del diario 'EL ESPAÑOL', en noviembre de 2025. GTRES

El mundo de la comunicación y el ámbito religioso se darán la mano el próximo mes en uno de los eventos más esperados del año.

Los conocidos presentadores de televisión Christian Gálvez y Patricia Pardo han sido designados oficialmente por la Santa Sede y la Archidiócesis de Madrid para conducir el encuentro que el Papa León XIV mantendrá con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, el próximo 8 de junio.

La noticia ha sido adelantada por el propio Gálvez a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde ha compartido el orgullo que comparte con su mujer ante este privilegiado encargo.

Un "enorme desafío"

"Tenemos el inmenso honor de comunicaros que el próximo 8 de junio seremos los conductores del encuentro con el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu", ha manifestado el conductor.

En su escrito, Gálvez ha añadido que ambos afrontan "este reto profesional y personal con humildad, ilusión y gratitud" tras un largo periodo de preparación.

"Llevamos semanas trabajando para estar a la altura del enorme desafío que tenemos por delante y sólo deseamos devolver con trabajo bien hecho la confianza que han depositado en nosotros", ha subrayado.

"Como comunicadores", añade, "este proyecto supone el privilegio de poner voz y sentimiento a una tarde histórica y estamos inmensamente agradecidos a la Archidiócesis de Madrid y a la Santa Sede por esta oportunidad".

La elección de la pareja de presentadores no se corresponde, en absoluto, con una decisión casual. Ambos han hecho pública su condición de fe en numerosas ocasiones.

En el caso de Christian Gálvez, su vinculación con el catolicismo y la investigación de la historia de la Iglesia ha sido una constante en su vida personal y profesional.

El mostoleño ha destacado en diversas entrevistas en medios de comunicación que su fe cristiana actúa como un motor cotidiano, llegando a declarar que los valores del Evangelio guían sus decisiones personales y profesionales.

De hecho, en su post de las redes sociales ha recordado cuán férreas son sus convicciones religiosas: "Todos sabéis que somos personas creyentes y que nuestra fe es la luz que marca nuestro camino, por eso lo asumimos como un regalo y una bendición".

Patricia Pardo y Christian Gálvez. Cedida

"Alzaremos la mirada juntos"

Esta profunda convicción se ha reflejado en su comunicado oficial, en el que pone en valor que esta importante cita les permitirá afrontar un momento histórico de manera conjunta: "Alzaremos la mirada juntos".

Ambos cierran el anuncio con una cita del Evangelio de Lucas (1:37): “Para Dios no hay nada imposible”.

Por otra parte, esta cita supone un hito en la trayectoria del matrimonio, pues representa una de las contadas ocasiones en las que se sitúan juntos al frente de un gran acontecimiento público.

Aunque ambos cuentan con dilatadas y exitosas carreras en la televisión nacional -compartiendo durante años los platós de Mediaset España en diferentes formatos informativos y de entretenimiento-, sus apariciones conjuntas como maestros de ceremonias fuera de los espacios habituales de la pequeña pantalla son escasas.

Conducir un evento de magnitudes internacionales en un Bernabéu abarrotado blindará su faceta como tándem profesional en el panorama de la comunicación.