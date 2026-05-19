Jorge Javier, sobre su infancia en Badalona: "No era un lugar bonito. El paro y la heroína causaron estragos en mi barrio"

Jorge Javier Vázquez nunca ha ocultado el fuerte vínculo que mantiene con sus orígenes.

Aunque lleva décadas convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión española, el presentador sigue recordando con frecuencia la infancia y la juventud que vivió en San Roque, el barrio de Badalona en el que creció.

Ahora lo hace con orgullo, porque tiempo atrás, confesó que le "daba vergüenza decir que era de San Roque".

"Es una ciudad aparte dentro de la propia Badalona", decía. Y es que, allí convivían familias llegadas desde diferentes puntos de España que buscaban un futuro mejor en la periferia de Barcelona.

San Roque nació en los años sesenta como un conjunto de viviendas sociales destinado a acoger a familias afectadas por las riadas del Vallés y por el desmantelamiento de barrios de barracas.

Sus bloques de cemento aluminoso, un material que con los años provocó aluminosis e hizo que muchas viviendas tuvieran que ser derruidas, fueron el nuevo hogar de miles de personas procedentes de Andalucía, Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha.

"Era tan complicado encontrarse a alguien nacido no ya en Barcelona, sino en Cataluña, que a mi vecina del primero segundo la llamábamos 'la catalana'. Y todavía no sé si porque hablaba en catalán o porque era catalana", escribía en su blog de Lecturas sobre esta mezcla de acentos.

Jorge Javier Vázquez, en la presentación de la última edición de 'Gran Hermano'. GTRES

"No era un lugar bonito, pero fue mi lugar en el mundo durante 25 años", decía Jorge del barrio de San Roque, cuya dureza social le dejó huella e hizo que las dificultades económicas se compartieran en comunidad.

"El paro y la heroína causaron estragos. Siempre había un vecino al que poder ayudar o al que acudir para solucionar un problema. Y para compartir alegrías, claro, que también las había".

Enseñanzas de vida

"Conocí el significado de conceptos como la solidaridad y la generosidad", dice sobre el apoyo mutuo de los vecinos.

San Roque, no obstante, le dejó importantes lecciones de vida a Jorge Javier: "Criarme en un barrio así me ha enseñado que una de las grandes lacras de nuestra sociedad es la desigualdad".

"Las administraciones deberían tener una sensibilidad especial con todas aquellas personas que, por diversas circunstancias, están abocadas a la desesperación si no se les ayuda".

El presentador siempre ha defendido que el entorno en el que una persona nace, no tiene por qué determinar su futuro ni limitar sus oportunidades.

Por eso, sostiene que "nacer en un determinado lugar no debería condenarte a llevar una vida exenta de esperanza".

Lo cierto es que poco queda ya de la infancia que vivió Jorge Javier. Muchas viviendas tuvieron que ser derruidas por aluminosis.

"Han derribado el piso en el que viví y, con él, parte de mi memoria quedará sepultada entre los adoquines de la plaza".

A San Roque pocas veces vuelve, porque no quiere llorar a los que ya no están: "Voy menos de lo que debiera porque me recuerda demasiado a una época en la que no había ausencias familiares".