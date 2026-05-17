RTVE pincha con 'La Casa de la Música' y con un 9,2 % en la noche de su boicot a Eurovisión frente al 12,2% de 'La Voz Kids'

Este sábado, 16 de mayo, era un día decisivo para Televisión Española. Un nuevo especial de La Casa de la Música se presentaba en la principal cadena de RTVE haciendo competencia directa a la gran final de Eurovisión 2026, tras la baja de España en el festival europeo.

La contraprogramación se trataba de un arma de doble filo, ya que el festival siempre ha firmado una de las mejores audiencias del año para la Corporación. Sin embargo, en esta ocasión, no se puede decir lo mismo.

La Casa de la Música quedó en tercera posición en el ranking de audiencias de la noche. La apuesta de Televisión Española por una velada en la que toda la polémica giraba alrededor de Eurovisión no terminó de convencer al público.

El programa, presentado por Jesús Vázquez y que contó con actuaciones de Raphael y Chanel, firmó un 9,2% de cuota de pantalla y 861.000 espectadores a lo largo de su emisión.

Ana Mena en 'La Voz Kids'. Antena 3

Sin embargo, su principal competidor de la noche, a pesar de una ligera pérdida de audiencia respecto a la semana anterior, consiguió imponerse con claridad. La Voz Kids se convirtió en el programa líder del sábado 16 de mayo.

El talent show registró un 12,6% de cuota de pantalla y un promedio de 1.130.000 espectadores. Aunque perdió dos puntos respecto a la semana pasada, mantuvo el liderazgo frente al resto de ofertas del prime time.

La segunda opción favorita de los espectadores para la noche de Eurovisión fue Cuatro. El contenedor Blockbuster de la segunda cadena de Mediaset España escaló hasta el segundo puesto de las audiencias gracias a la emisión de Jungle Cruise. La película logró un 10% de cuota de pantalla y 931.000 espectadores.

Queda claro que La 1 se convirtió en la tercera opción para una noche en la que RTVE podría haber firmado uno de los mejores datos del año de haber retransmitido el festival desde Viena.

La media de Televisión Española durante el mes de mayo ronda el 11% de cuota de pantalla. Pero, si se compara con años anteriores, la diferencia resulta evidente.

La final de Eurovisión de 2025 logró un espectacular 50,1% de share y más de cinco millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos televisivos del año.

Jorge Javier Vázquez y Silvia Abascal en 'Hay una cosa que te quiero decir'. Telecinco

Además, el primer especial de La Casa de la Música emitido el 31 de diciembre de 2025 sí fue un éxito rotundo. Aquel programa firmó un 33,4% de cuota y superó los tres millones de espectadores. Sin embargo, en esta ocasión, la propuesta musical no consiguió triunfar en la noche de La 1.

Por otro lado, en cuarta posición quedó Telecinco con una nueva entrega de Hay una cosa que te quiero decir, que anotó un 8,8% de cuota de pantalla y 741.000 espectadores. El programa perdió 1,8 puntos respecto a la semana anterior.

Y si hablamos de la sobremesa, Antena 3 consiguió uno de los datos más destacados del día. Antena 3 Noticias firmó un 25,5% de cuota de pantalla, su mejor dato desde octubre de 2008.

La noche de La 1 deja claro que la estrategia de contraprogramación frente a Eurovisión no funcionó como esperaba RTVE. Muchos eurofans continuaron siguiendo el certamen europeo pese a las desavenencias de la cadena pública con la organización del festival.