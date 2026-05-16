Vuelco total en Eurovisión: Australia y Bulgaria se disparan en las apuestas y amenazan la victoria de Finlandia

La cantante y pianista australia Delta Goodrem, durante su actuación en Eurovisión. Sarah Louise EBU

El triunfo de Finlandia en Eurovisión peligra. Así lo dicen las casas de apuestas que, en las últimas horas, han pegado un vuelco.

A falta de solo una hora para que arranque la final de la 70ª edición del festival, los rivales de la candidatura favorita, la que lideran la violinista Linda Lampenius y el cantante Pete Parkkonen, han recortado distancia.

Finlandia sigue siendo la primera opción en las quinielas, con un 39% de posibilidades de triunfo. Pero, muy cerca aparece Australia en segunda posición, con un 23%.

El país oceánico pisa los talones a Finlandia con Delta Goodrem. La artista interpretará Eclipse, una balada pop muy emotiva que tiene detrás una producción de lo más cinematográfica y que ya enamoró al público en la segunda semifinal.

La puesta en escena combina efectos de iluminación e imágenes basadas en eclipses. Y atención al vestido con miles de cristales Swarovski que lucirá esta mujer de 41 años, toda una estrella internacional que recuerda a Céline Dion.

Ganadora de varios premios ARIA, esta cantante es, ahora mismo, la principal rival de la candidatura finlandesa, cuya escenografía corre a cargo del español Sergio Jaén. De ganar, sería la primera victoria para Australia desde su debut en Eurovisión en 2015.

Y ojo, porque hasta el tercer puesto en las apuestas ha logrado escalar Bulgaria: cuenta con un 8% de posibilidades a ganar.

Dara, la ganadora en la Natsionalna Selektsiya, la preselección de la televisión pública búlgara BNT, interpreta Bangaranga.

Se trata de una canción de pop electrónico contemporáneo que destaca por su ritmo potente y su inspiración en la tradición búlgara de los kukeri. Sería la primera vez en la historia que Bulgaria levante el Micrófono de Cristal.

Les siguen Grecia e Israel. Son dos países que ya venían estando en la zona noble de las apuestas desde principios de semana.

Por un lado, el griego Akylas (6%) intentará contagiar el buen rollo de Ferto, su canción, al público del estadio de Viena. La propuesta de este artista viral en redes pasa por un tema que mezcla rap con toques folclóricos y sonidos electrónicos.

El griego Akylas canta 'Ferto'. Europa Press

La polémica Israel cierra el top5. Noam Bettam defiende Michelle, una balada contemporánea de gran intensidad emocional que relata el proceso de romper con una relación tóxica. Lo interpreta en tres idiomas: hebreo, francés e inglés.

Las casas de apuestas dan un 5% de posibilidades de victoria para Israel. De producirse, sería especialmente controvertido a raíz de la guerra en Gaza y la sombra de manipulación del televoto que persigue a los de Benjamín Netanyahu.

Rumanía, Dinamarca, Italia, Francia y Malta cierran el top10 en las casas de apuestas, que seguramente pegará más cambios a lo largo de la noche.