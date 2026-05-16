RTVE vuelve a desafiar a Eurovisión con un mensaje a favor de Palestina: "No hay espacio para la indiferencia"

Mensaje emitido por RTVE coincidiendo con el inicio de la final de la 70ª edición de Eurovisión.

Como ocurriera el año pasado, RTVE ha vuelto a desafiar a Eurovisión. Justo a las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de la 70ª edición de la final del festival, la Corporación ha emitido un nuevo mensaje político apoyando a Palestina.

El breve mensaje lanzado por la cadena pública decía textualmente lo siguiente: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina".

El presidente de RTVE, José Pablo López, se ha hecho eco del mensaje a través de sus redes sociales, añadiendo lo siguiente: "A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra".

A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra. #Eurovisión2026 pic.twitter.com/g9IJcEHYCe — José Pablo López (@Josepablo_ls) May 16, 2026

El mensaje se une a la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes: "Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad".

Hace un año, la televisión pública lanzaba este comunicado: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".

Portazo de RTVE a Eurovisión

Hay que recordar que, tras la retirada de España en Eurovisión, RTVE no retransmitirá a los españoles la final del certamen, como ya pasara con las semifinales del pasado martes y jueves. No obstante, se podrá seguir a través del canal de Eurovisión en YouTube.

En su lugar, la Corporación ha decidido contraprogramar a Eurovisión con un especial musical con Chanel, Raphael, Camela y otros artistas. La segunda entrega de La casa de la música estará presentada por Jesús Vázquez.

Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.



Por coherencia, responsabilidad y humanidad. pic.twitter.com/cnTt7Kc5rk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026

El mensaje de RTVE se produce horas después de que su presidente, José Pablo López, haya amenazado con no regresar a Eurovisión si la UER readmite a Rusia en el futuro, tal y como ha llegado a deslizar el director del certamen, Martin Green.

"Lo advertí en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control y Martin Green lo confirma: Eurovisión abriría la puerta a Rusia en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel", ha dicho el máximo responsable de la televisión pública.

López consideraba las declaraciones de Green como "un insulto flagrante a los valores europeos".

Y añadía: "Confiamos en que la UER rechace frontalmente estas declaraciones, que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión".