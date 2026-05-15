Eurovisión cambia las normas: así funciona el permiso especial a la violinista de Finlandia y el nuevo sistema de votación

La gran final de Eurovisión 2026 llega marcada por algo más que canciones, puestas en escena imposibles e inesperados favoritos.

La edición celebrada este año ha arrancado con una batería de cambios impulsados por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tras meses de debate interno y críticas por parte de varias delegaciones, entre ellas la española.

A las nuevas reglas del televoto y del sistema de jurados se suma ahora una decisión inédita: permitir que un instrumento vuelva a sonar en directo sobre el escenario del festival.

La UER anunció ya en 2025 una actualización de las normas con el objetivo de reforzar la "confianza", la "transparencia" y la participación del público después de las polémicas generadas en la pasada edición.

Un movimiento que buscaba también calmar el malestar de algunas televisiones participantes. TVE, sin embargo, consideró entonces que las medidas planteadas eran "insuficientes".

El participante de Grecia en Eurovisión 2026. EBU

Uno de los cambios más importantes afecta directamente al televoto. A partir de ahora, cada espectador podrá emitir un máximo de 10 votos desde sus dispositivos durante cada gala, reduciendo así el límite anterior de 20 apoyos.

La organización defiende que esta modificación pretende limitar prácticas susceptibles de generar sospechas de manipulación y favorecer que los votos se repartan entre un mayor número de candidaturas.

También ha cambiado la presencia de los jurados profesionales en las semifinales. Después de varias ediciones en las que el televoto tenía todo el protagonismo en esta fase, los jurados nacionales han recuperado un 50% del peso en el resultado final combinado.

Además, cada país ha ampliado el número de miembros de su jurado hasta siete personas y ha incorporado perfiles jóvenes de entre 18 y 25 años, siguiendo las nuevas directrices impulsadas por el certamen.

Estos cambios llegan cuando la polémica con Israel está más candente que nunca, la ausencia de España ha pasado desapercibida y Finlandia se ha convertido en la gran favorita de la edición.

Los participantes de Finlandia en Eurovisión 2026. Alma Bengtsson EBU

El privilegio de Finlandia

Mientras el debate sobre el sistema de votación continúa abierto entre los eurofans, Finlandia se ha convertido en la gran protagonista de esta edición por un motivo muy distinto.

El festival volverá a escuchar música instrumental en directo sobre el escenario gracias a una excepción histórica concedida a la violinista Linda Lampenius.

La artista, que acompaña al cantante Pete Parkkonen en el tema Liekinheitin, solicitó antes de comenzar el certamen un permiso especial a la UER para poder interpretar sus solos de violín en directo y no mediante una pista pregrabada, como establecen actualmente las normas del festival.

Finalmente, la organización aceptó la petición tras varias pruebas técnicas realizadas durante los ensayos.

La televisión pública finlandesa, Yle, fue la encargada de anunciar una noticia que calificó de "emocionante y esperada".

Incluso la propia cuenta oficial del festival quiso destacar el momento en redes sociales, subrayando que el violín de Lampenius sí sonará en directo durante la actuación.

Los participantes de Finlandia celebrando su paso a la final de Eurovisión 2026. Sarah Louise EBU

La violinista también celebró públicamente la decisión y aseguró sentirse "honrada y agradecida de ser parte de la historia".

Según explicó en su perfil de Instagram, han sido semanas de ensayos, reuniones y conversaciones con la organización hasta conseguir la aprobación definitiva.

"Nos trae una alegría inmensa que su voz sea escuchada a través de su violín en la noche más grande de la música", escribió.

La decisión supone una excepción muy simbólica dentro del universo eurovisivo. Desde la desaparición definitiva de la orquesta en 1999, el reglamento establece que tanto los instrumentos como la melodía deben sonar mediante pistas grabadas.

La rapidez con la que se suceden las actuaciones y las exigencias técnicas del espectáculo hacían prácticamente inviable mantener música instrumental en directo de todas las actuaciones.

Los participantes de Finlandia en la semifinal de Eurovisión 2026. Corinne Cumming EBU

No obstante, Eurovisión ya había abierto una pequeña puerta el pasado año en Basilea, cuando el italiano Lucio Corsi interpretó un solo de armónica en directo.

En aquel caso, el instrumento no necesitó conexión técnica adicional al utilizar el mismo micrófono del artista.

Ahora, el fenómeno eurovisivo pone todos los focos sobre Finlandia. El dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen no solo competirá en la primera semifinal, sino que además parte como uno de los grandes favoritos al triunfo final.

Y lo hará con algo que parecía imposible en el festival moderno: un violín sonando en directo ante toda Europa.