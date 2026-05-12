Las claves de Eurovisión 2026, la edición más política y sin España: fechas y horarios, cómo verlo en nuestro país y favoritos

Melody, la última representante de España en Eurovisión, con la bandera nacional.

La ciudad de Viena, Austria, acoge esta semana el festival de Eurovisión. Se trata de una edición anómala, marcada nuevamente por la polémica y, sobre todo, por la histórica retirada de España por la participación de Israel.

Fue en noviembre cuando RTVE tomó formalmente la decisión de retirarse, pese a ser uno de los miembros del Big Five. A la renuncia de España se unieron otros cinco países más: Países Bajos, uno de los fundadores del certamen, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

Para suplir estas grandes ausencias, Eurovisión ha logrado la vuelta de Moldavia, Rumania y Bulgaria, países que se despidieron del concurso a lo largo de los últimos años.

La retirada de España de Eurovisión implica, por lo tanto, que RTVE no ofrezca ni las dos semifinales ni la final de este sábado 16 (21:00) desde el Wiener Stadthalle Viena. Por primera vez en 64 años, La 1 no retransmitirá Eurovisión.

No obstante, RTVE no cierra las puertas a una posible vuelta a Eurovisión en el futuro. De hecho, la Corporación empezará a valorar en breve su regreso, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho recientemente el director de TVE, Sergio Calderón.

Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, los presentadores de Eurovisión 2026, durante el ensayo de la primera semifinal. Europa Press

"A partir del 17 de mayo iremos viendo si se dan las condiciones para participar en el futuro", dijo el directivo en declaraciones a VerTele. Es decir, RTVE hará balance de lo que acontezca en esta edición y decidirá qué hacer para 2027.

Como en años anteriores, Israel vuelve a ser el foco de la polémica a raíz de la guerra en Gaza. Recientemente, más de un millar de artistas, músicos y personalidades de la cultura firmaron un manifiesto llamando al boicot de Eurovisión por "encubrir y normalizar el genocidio".

A todo esto, por cierto, hay que añadir presuntas irregularidades en el televoto en 2025 a favor de Israel, de acuerdo con una investigación realizada por The New York Times. En España, por ejemplo, Yuval Raphael, habría conseguido un 33% del televoto frente al 6% de la segunda opción, Ucrania.

Eurovisión se enfrenta así a uno de sus momentos más delicados en sus 70 años de historia, y no solo por el golpe económico, pues también supone un duro revés para el prestigio del certamen.

¿Dónde ver Eurovisión en España?

Con la salida de España de Eurovisión, ninguna cadena generalista ofrecerá el festival.

De hecho, el día de la final, La 1 emitirá una nueva entrega del especial La casa de la música, un programa que contará con las actuaciones de Chanel, quien fuese representante de España en Eurovisión 2022, Raphael, Manuel Carrasco y Chenoa, entre otros.

No obstante, el certamen sí se podrá seguir desde España por medio de la retransmisión que la UER ofrecerá en su canal oficial de YouTube, con su sonido original y, por supuesto, sin los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela.

El griego Akylas canta 'Ferto'. Europa Press

¿Se podrá votar desde España?

De igual forma, los seguidores de Eurovisión en nuestro país que quieran votar también podrán hacerlo. Sus puntos, eso sí, irán a un contenedor conocido como Rest of the world.

Este apartado recopila todos los votos de los países que no participan en Eurovisión y computa como un solo país. La primera vez que se tuvieron en cuenta estos votos fue en la edición de 2023, la que ganó Loreen para Suecia.

No ocurrirá lo mismo con el jurado profesional, algo reservado para los países participantes.

¿Quiénes son los favoritos?

Aunque son varios las candidaturas que tienen opciones reales para suceder al austriaco JJ y su canción Wasted Love, lo cierto es que Finlandia es la gran favorita para ganar Eurovisión 2026.

El país nórdico está representado por el dúo formado por la violinista Linda Lampenius y el cantante Pete Parkkonen.

Su tema, Liekinheitin, tiene ahora mismo un 38% de posibilidades, si bien, hay que recordar que las encuestas son muy volátiles y que todo puede dar un vuelco. De ganar, sería la segunda vez en la historia que Finlandia se hiciese con el micrófono de cristal.

Grecia es la gran amenaza de Finlandia. El artista Akylas defiende Ferto, uno de los temas más divertidos de este año. Mezcla sonidos electrónicos contemporáneos con influencias mediterráneas.

Como en el caso de Finlandia, también sería su segunda victoria en Eurovisión. Las quinielas la dan un 13% de probabilidades.

El tercer lugar en las apuestas lo ocupa Dinamarca con Før vi går hjem, una balada interpretada por Søren Torpegaard Lund.

Se trata de una apuesta mucho más íntima, con una puesta en escena minimalista, que ha conectado muy bien con el público más joven. Las casas de apuestas dan un 11% de opciones a este país que, en los últimos años, su éxito era pasar de semifinales.

Francia nuevamente vuelve a estar en la bancada de favoritos para ganar Eurovisión. Monroe, una joven soprano de 17 años y ganadora del programa Prodiges, defiende Regarde!, una ambiciosa apuesta que fusiona ópera, pop contemporáneo y sonidos urbanos.

Las quinielas dan al país galo el cuarto puesto, una posición que baila con Australia. Delta Goodrem ha conseguido colar al país oceánico entre la terna de favoritos con Eclipse.

Destaca por su atmósfera envolvente y una puesta en escena impactante. Es la candidatura favorita para los jurados profesionales.

Orden primera semifinal

La primera semifinal de Eurovisión 2026 se celebra este martes, 12 de mayo, a partir de las 21:00 horas.

El plato fuerte será la actuación de Finlandia, además de Italia y Alemania que, como miembros del Big Five, presentarán sus apuestas.

Solo 10 conseguirán el pase a la final. El running order es el siguiente:

1. Moldavia: Satoshi – ¡Viva, Moldova!

2. Suecia: FELICIA – My System

3. Croacia: LELEK - Andromeda

4. Grecia: Akylas - Ferto

5. Portugal: Bandidos do Cante - Rosa

6. Georgia: Bzikebi - On Replay

* Italia: Sal Da Vinci - Per sempre sí

7. Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheiti

8. Montenegro: Tamara Živković – Nova Zora

9. Estonia: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Israel: Noam Bettan – Michelle Finalista

* Alemania: Sarah Engels – Fire

11. Bélgica: ESSYLA – Dancing on the Ice

12. Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13. San Marino: Senhit feat. Boy George – Superstar

14. Polonia: ALICJA – Pray

15. Serbia. LAVINA – Kraj mene

La sueca Felicia canta 'My System' en el ensayo de la primera semifinal. Europa Press

Orden segunda semifinal

Los últimos 10 billetes para la final se concederán el jueves 14 con la segunda semifinal (21:00). En esta gala debutarán los anfitriones, COSMÓ, así Francia y Reino Unido. El orden es el siguiente:

1. Bulgaria: DARA – Bangaranga

2. Azerbaiyán: JIVA – Just Go

3. Rumanía: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

4. Luxemburgo: Eva Marija – Mother Nature

5. Chequia: Daniel Zizka – CROSSROADS

* Francia: Monroe – Regarde !

6. Armenia: SIMÓN – Paloma Rumba

7. Suiza: Veronica Fusaro – Alice

8. Chipre: Antigoni – JALLA

* Austria: COSMÓ –Tanzschein

9. Letonia: Atvara – Ēnā

10. Dinamarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

11. Australia: Delta Goodrem – Eclipse

12. Ucrania: LELÉKA – Ridnym

* Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

13. Albania: Alis – Nân

14. Malta: AIDAN – Bella

15. Noruega: JONAS LOVV – YA YA YA