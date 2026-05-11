El pueblo con uno de los castillos mejor conservados: S. XV, Monumento Histórico-Artístico y 1.900 habitantes

Castillo de Belmonte, en Cuenca. Web de Turismo de Castilla-La Mancha

Su silueta domina la llanura manchega y emerge entre los campos de cereal y viñedos. En pleno corazón de la provincia de Cuenca, se encuentra uno de los castillos más impresionantes de la geografía española.

Se trata del Castillo de Belmonte. Esta fortificación se alza como la gran joya de este municipio de apenas 1.900 habitantes y puede presumir de ser uno de los mejor conservados de la arquitectura gótico-mudéjar en nuestro país.

Fue Don Juan Pacheco, primer Marqués de Villena, quien ordenó levantar este castillo en 1456 en el cerro de San Cristóbal. Se trataba de una figura muy influyente en el reinado de Enrique IV.

Se cree que la obra fuese finalizada en 1474 por su hijo, Don Diego López Pacheco.

El castillo tuvo una etapa de abandono y en el siglo XIX vivió una segunda juventud, después de que Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia y descendiente de la familia Pacheco, impulsara una ambiciosa restauración.

Monumento Histórico-Artístico

En 1931 fue declarado Monumento Histórico-Artístico y reconocido como Bien de Interés Cultural.

La construcción fue concebida no solo como una fortaleza defensiva, sino como un palacio residencial que reflejara el poder y el estatus de su dueño.

Castillo de Belmonte. en la provincia de Cuenca. Belmonte Turismo.

Su diseño corresponde al arquitecto Hanequín de Bruselas, quien dotó al edificio de una planta única en forma de estrella de seis puntas.

Pero, lo que realmente hace especial al castillo de Belmonte, es su interior. En sus dependencias el estilo gótico se funde con la delicadeza del arte mudéjar.

Todo aquel que lo visite, podrá vislumbrar los espectaculares artesonados de madera de sus techos, el patio de armas y el bestiario medieval.

Escenario de películas

Por su excelente estado de conservación, el castillo de Belmonte ha sido escenario de superproducciones como El Cid (1961), película protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren.

Aquí, en Belmonte, también se ha grabado Los Señores del Acero (1985) y Juana la Loca (2001).

Mundial de Combate Medieval. Web del Castillo de Belmonte.

Como curiosidad, el castillo sirvió como inspiración para recrear la fortaleza de Helm en la versión animada de El Señor de los Anillos de 1978.

Hoy, la explanada del castillo acoge Campeonatos Mundiales de Combate Medieval, permitiendo a los turistas vivir todo un viaje al siglo XV.

La boda de un Sartorius

Actualmente, el edificio es propiedad de la Casa ducal de Peñaranda y Montijo, una de las ramas más ilustres de la aristocracia española.

A través de una sociedad gestora presidida por Javier Fitz-James Stuart de Soto, actual conde de Montalvo, ha procedido a una última rehabilitación entre 2008 y 2016 con la que se ha podido convertir el castillo en museo y propiciar su uso turístico y de eventos.

En 2013, el castillo de Belmonte fue testigo de la boda del hermano de Isabel Sartorius, Luis, con Bárbara Pérez Manzarbeitia. La celebración reunió a invitados de la talla de Anne Igartiburu, Nieves Álvarez y Laura Ponte.

El año pasado, por cierto, el futbolista del Real Madrid Daniel Carvajal pasó unos días de desconexión en Belmonte junto a su mujer, Daphne Cañizares, y sus hijos.

Se alojaron en El Bálsamo, una casa solariega del siglo XVI reconvertida en un hotel boutique de cinco estrellas.