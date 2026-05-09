Jesulín de Ubrique: "Con 13 años gané 1 millón de pesetas y se lo di todo a mi padre. Compramos un solar y un Renault 5"

Jesulín de Ubrique en su reciente visita a 'El Hormiguero'. Atresmedia

Jesulín de Ubrique es la gran estrella de la edición número 13 de Tu cara me suena. El torero ha recuperado su faceta musical 30 años después de su famoso Toda, toda.

Lo cierto es que muchos están sorprendidos por el sentido del humor y su carácter desenfadado que está demostrando en el concurso de Antena 3, tras años de exposición mediática por temas personales.

Su buena experiencia en Antena 3, junto a la de su mujer, María José Campanario, ha hecho que su hija, Julia Janeiro, dé un volantazo total a su vida saltando a la televisión tras recurrir a la vía judicial pidiendo el anonimato.

Jesulín de Ubrique, por lo tanto, ha vuelto al foco mediático, si bien dista mucho del fenómeno de ese joven torero de Ubrique que triunfaba a finales de los 90.

No obstante, pocos conocen que Jesús Janeiro Bazán creció en el seno de una familia humilde en la sierra de Cádiz. Su infancia estuvo marcada por la libertad del campo y una ambición muy temprana nacida de la necesidad.

Humberto Janeiro en una imagen de archivo en junio de 2018. GTRES

El matador de toros vivía en una pequeña vivienda junto a sus padres y sus tres hermanos. "Fuimos muy felices aquí", decía en el programa de laSexta El camino a casa de Albert Espinosa. Los cinco dormían en la misma habitación.

Jesuli, como así lo llamaban de pequeño, tuvo que asumir una responsabilidad muy grande a una edad temprana, para que su familia saliera adelante. Y así empezó a torear.

La decisión la tomó el día que vio a su padre poner en venta su finca, ahogado con las deudas: "Era empresario de artistas como Rocío Jurado, Manolo Escobar, El Fary... Pero no le fue bien aquello y perdió dinero".

"Vi que llevaba una especie de plástico negro y una tiza blanca y escribió 'se vende'. Yo le pregunté: ¿por qué vas a vender el campo? Y él me contestó que no lo iba a entender, porque yo solo tenía 12 años", narraba.

Jesulín de Ubrique junto a Albert Espinosa en el programa 'En el camino a casa'.

Fue entonces, cuando Jesús le dijo a su progenitor: "Papá, ¿tú quieres que yo sea torero? Pues no vendas el campo".

Lo cierto es que Jesulín tuvo una carrera fulgurante y empezó a sumar éxitos desde bien pequeño. "El primer dinero que gané fue para pagar la deuda de Rocío Jurado", confesó a Espinosa.

"A mí no me importaba el dinero para nada"

El torero fue amasando fortuna a un ritmo vertiginoso: "Con 13 años gané 1.190.000 de pesetas y se lo di todo a mi padre. A mí no me importaba el dinero para nada".

"Lo primero que hizo fue comprar un solar para hacer una casa, porque nosotros vivíamos en una casa de alquiler, y un Renault 5", dijo.

"Con 14 años compré un piso y con 15 años una furgoneta, un Renault 11 e hicimos la casa. Con 16 me compré la finca actual que tengo [Ambiciones]", agregaba.

Poco a poco, fue creando un halo de estrella a su alrededor, llenando plazas de toros, protagonizando portadas de revistas y generando contenido para los programas de corazón, en especial por su relación sentimental con Belén Esteban.