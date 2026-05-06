Hoy llega a Atresplayer 'Los perseguidos': una ambiciosa ficción sonora con Fernando Tejero y Salva Reina

Atresplayer se abrió hace unos meses al universo podcast. "No es una tendencia actual, sino que viene de atrás", decía en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL su director, Emilio Sánchez Zeballos.

El directivo explicaba entonces que la plataforma se iba a apoyar de Onda Cero para ofrecer los productos que ha ido desarrollando la emisora.

Pues bien, uno de ellos es Los perseguidos. Se trata de una ambiciosa ficción sonora que está basada en la novela homónima de Fernando Benzo, galardonada con el Premio Azorín 2023.

Los dos primeros capítulos de esta producción de audio ya se han estrenado este miércoles, 6 de mayo, en Onda Cero Podcast y Atresplayer.

El resto -la serie tiene un total de 8- se lanzarán de forma semanal tanto en la web y app de Onda Cero como en la plataforma de streaming de la compañía.

Así se hizo 'Los perseguidos', la nueva ficción sonora de Onda Cero Marco Almodóvar

Lo cierto es que Los perseguidos vienen a dar un golpe sobre la mesa en el sector. No solo por el casting, que reúne a nombres de la talla como Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, Marías Hervás, Fernando Tejero y Víctor Clavijo.

También se unen intérpretes destacados en cine, televisión y teatro como Nacho Fresneda, Daniel Muriel, Óscar de la Fuente, Juan Gea, Arturo Querejeta o Mariela Garriga.

Pero lo que realmente hace diferente a esta producción sonora del resto, es que sus episodios han sido grabados y editados con la innovadora tecnología Dolby Atmos, la cual proporciona al usuario una experiencia completamente inmersiva.

Sinopsis de 'Los perseguidos'

Los perseguidos siguen la historia de Daniela Lozano (Natalia Huarte), una periodista que decide no conformarse con la versión oficial sobre la muerte de su pareja.

Lo que comienza como una sospecha personal se convierte en una investigación que la arrastra hacia un entramado criminal de enorme alcance, donde confluyen policías corruptos, capos de la mafia internacional y las más altas esferas del poder político, incluido el ministro del Interior.

Elenco de 'Los Perseguidos'.

En esta huida hacia la verdad, Daniela contará con un aliado inesperado: Peyo (Salva Reina), un expresidiario marcado por la traición.

Juntos deberán localizar a Dardo (Israel Elejalde), un enigmático traficante español desaparecido, cuya figura es clave para desmantelar toda la red.

La serie construye además una potente narrativa en dos tiempos, conectando la delincuencia juvenil de los años 80 con las tramas de corrupción actuales, lo que aporta una dimensión social y política que eleva el relato más allá del thriller convencional.

Está escrita y dirigida por Pablo Lara. El diseño sonoro corre a cargo de Adrián Velasco y la banda sonora original de Miguel Lara.