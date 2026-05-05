Movistar Plus+ cambia las normas: llega un nuevo plan de suscripción por 4,99 euros al mes para ver series y películas

Movistar Plus+ acaba de lanzar un nuevo plan de suscripción orientado a los espectadores que quieren disfrutar viendo películas y series, pero que no estén interesados en los eventos deportivos.

Disponible desde este martes, 5 de mayo, el nuevo Plan Libre: Cine y Series tiene un precio de 4,99 euros al mes. Esto es cinco euros menos (9,99 euros) que el plan que sí que incluye deportes (fútbol, Euroliga, tenis...).

Con esta nueva suscripción, Movistar Plus+ busca captar nuevos clientes, frente a plataformas como Netflix, Prime Video o HBO.

Con el Plan Libre: Cine y Series los más cinéfilos podrán disfrutar de películas originales Movistar Plus+, como las premiadas en Los Goya Los Domingos y Sirat, además de todo el cine participado por la plataforma, como La cena, Sorda o Maspalomas.

También están incluidos títulos internacionales como Valor Sentimental, Pecadores o Materialistas.

Por otra parte, los amantes de las series podrán encontrar en este plan desde títulos originales de recién estreno como Yo siempre a veces o Por cien millones, a otras producciones tan reconocidas como Querer, Los años nuevos, Celeste, La Mesías o Antidisturbios.

De la misma manera, están disponibles también series internacionales de éxito mundial como Outlander o Más que rivales, entre otras muchas.

Programas de entretenimiento

En el ámbito documental, los clientes podrán acceder al mejor true crime de mano de Carles Porta, a documentalesoriginales como Cuando nadie me ve (Alejandro Sanz), Lola, Raphaelismo...

Aquellos que contraten el Plan Libre: Cine y Series también podrán disfrutar de los programas de entretenimiento de la plataforma (Ilustres ignorantes, El consultorio de Berto, Leo Talks, El día después o Eurofighters) y los 70 canales de emisión lineal como Discovery HD, AXN, Warner Bros, TCM, National Geographic, CNN o BBC News.

Es importante destacar que este nuevo plan no tiene permanencia y que permite dos reproducciones simultáneas, en la misma o diferente ubicación, multi-dispositivo o el control del directo, así como poder descargar para ver en el caso de no tener conexión.

A finales de marzo, Movistar Plus+ anunció el lanzamiento de un plan gratuito para abrirse a nuevos públicos. Este plan incluía programas de entretenimiento, el primer capítulo de las series originales de la plataforma y las previas y los postpartidos de Champions y Europa League.