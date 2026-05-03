La ciudad romana ideal para recorrer a pie: no está en Italia, Conjunto Histórico y muralla Patrimonio de la Humanidad

Las murallas romanas de Lugo y su catedral al fondo, iStock

La periodista Julia Otero, los presentadores Roberto Vilar y José Manuel Parada, los actores Cristina Castaño y Luis Tosar.

Todos ellos tienen algo en común: todos pueden presumir de haber nacido en tierras gallegas, concretamente en Lugo.

Precisamente, la capital de la provincia es la ciudad más antigua de toda Galicia. Y es que, cuenta con pasado romano, pues se fundó en el año 25 a.C. por Paulo Fabio Máximo bajó las órdenes del emperador Augusto.

Lucus Augusti, que así se llamaba originariamente, nació como campamento militar destinado a consolidar el control romano sobre el noroeste peninsular.

Pronto, se convirtió en un importante centro administrativo de la zona, junto a Asturica Augusta (Astorga) y Bracara Augusta (Braga).

No obstante, tras la caída del Imperio Romano, Lugo sufrió periodos de decadencia bajo el dominio suevo, visigodo e incluso musulmán.

La ciudad florecería en la Edad Media, tras ser reconquistada por Alfonso I en el siglo VIII, consolidando su trazado medieval.

Dos kilómetros de muralla

La prueba fehaciente de ese pasado romano es, sin duda, su muralla. Construida entre los siglos III y IV, tiene la suerte de conservar la totalidad de su perímetro original.

La fortificación de 2.266 metros y 85 torres protege el centro histórico de Lugo. Su importancia es tal que en el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Muralla de Lugo.

Además, la ciudad cuenta con un gran número de restos arqueológicos de origen romano, que se encontraron en el subsuelo. Es en la fiesta del Arde Lucus donde sus vecinos realizan una recreación histórica que honra su pasado romano.

El centro histórico de este municipio, en el que hoy día es hogar de mas de 100.000 personas, constituye un Conjunto Histórico-Artístico de gran valor, declarado como tal en 1973.

Catedral del s. XII

Calles como Rúa Nova, San Pedro o Pío XII mantienen su esencia medieval. Todas ellas desembocan en plazas emblemáticas como la Plaza Mayor, de forma triangular y rodeada de edificaciones que reflejan la evolución de la ciudad en el tiempo.

Además, el casco antiguo alberga edificaciones tan importantes como la Catedral de Santa María, también Patrimonio de la Humanidad desde 2015.

Catedral de Lugo.

Es una joya arquitectónica que empezó a levantarse en el siglo XII y es fundamentalmente románica, si buen presenta una mezcla de estilos debidos a las diferentes reformas.

Otros puntos de interés son la Domus del Mitreo, una casa romana con un templo mitraico encontrado accidentalmente, la Casa Consistorial y el Museo Provincial, que guarda importantes colecciones arqueológicas.

Una curiosidad más. La ciudad de Lugo acogió la grabación de la serie de Netflix Hasta el cielo. Dirigida por Daniel Calparsoro, usó de localización el centro comercial As Termas.