El pueblo medieval donde nació Javier Cámara: un monasterio entre rocas, 3.000 habitantes y Patrimonio de la Humanidad

Javier Cámara y Albelda de Iregua en un montaje de BLUPER. Gtres

En el mapa de La Rioja existe un pequeño enclave que, pese a su discreción, guarda siglos de historia entre sus calles y montañas.

Se trata de Albelda de Iregua, un municipio de apenas 3.000 habitantes donde nació en 1967 Javier Cámara, uno de los intérpretes más reconocidos del panorama nacional. Más allá de su vínculo con el actor, este pueblo medieval esconde un pasado fascinante que lo convierte en una joya para los amantes del patrimonio y la naturaleza.

Cámara nunca ha ocultado el orgullo por sus raíces. Hijo de una familia humilde -su padre era labrador-, el actor ha señalado en numerosas ocasiones cómo su infancia en contacto con la tierra y el carácter riojano han marcado su manera de entender la vida y su profesión.

Ese vínculo emocional con Albelda añade una dimensión especial a un lugar que, por sí solo, ya destaca por su riqueza histórica.

Albelda de Iregua desde el aire.

El corazón de este municipio se encuentra en los vestigios del antiguo Monasterio de San Martín de Albelda. Aunque hoy solo se conservan restos y cuevas excavadas en la roca, en el siglo X fue uno de los centros culturales más importantes de la península.

En su scriptorium se copiaban manuscritos que circulaban por toda Europa, consolidando a Albelda como un foco de conocimiento en plena Edad Media. De allí surgió el célebre Códice Albeldense, también conocido como Vigilanus, una obra clave en la historia universal por contener la primera mención de los números árabes en Occidente.

El entorno que rodea el monasterio es igualmente singular. Las cuevas donde habitaban los monjes, excavadas directamente en la roca, ofrecen una imagen casi mística, evocadora de paisajes literarios.

A pocos kilómetros se encuentra el Monte Laturce, escenario de la histórica Batalla de Albelda, uno de los episodios más recordados de la Reconquista.

El recorrido por Albelda se completa con otros enclaves de interés como la Iglesia de San Martín, del siglo XVI, o la ermita de Santa Fe, situada en un altozano con vistas privilegiadas al valle del río Iregua.

Albelda de Iregua con el fondo del monasterio entre las rocas.

Este entorno natural, fértil y lleno de frutales, es ideal para quienes buscan rutas de senderismo y una desconexión total.

A menudo se asocia este tipo de lugares con reconocimientos internacionales, pero conviene matizar que Albelda no forma parte directa del listado de Patrimonio de la Humanidad.

Sí lo está el Camino de Santiago, cuyo trazado principal -el Camino Francés- pasa por la cercana Logroño, a unos 13 kilómetros. No obstante, Albelda se sitúa en una variante histórica vinculada a antiguas rutas como la vía romana del Iregua, lo que refuerza su valor dentro del contexto jacobeo.

Así, entre historia, naturaleza y memoria, Albelda de Iregua se presenta como un destino discreto pero lleno de significado. Un lugar donde el pasado sigue muy presente y que, además, forma parte de la historia personal de uno de los actores más queridos del país.