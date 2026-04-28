Ya es oficial: los 17 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que RTVE retransmitirá en abierto

Los jugadores de la Selección celebran el gol de Oyarzabal. Reuters

Cuenta atrás para el Mundial de fútbol 2026. La FIFA ya ha desvelado los partidos de la fase de grupos que se emitirán en abierto en España.

La 1 de RTVE retransmitirá un total de 17 partidos, incluidos los tres que disputará España. Los de Luis de la Fuente debutarán contra Cabo Verde el 15 de junio a las 18:00 horas.

El 21 de junio, también a las 18:00 horas, España se enfrentará a Arabia Saudí.

La Selección finalizará la primera fase contra Uruguay el día 27 de junio en un choque que se emitirá de madrugada: a las 02:00 horas.

El Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México supondrá un importante chute de audiencia para La 1. Y es que, la gran mayoría, se ubicarán en prime time.

Por ejemplo, los 40 partidos de la Eurocopa que acabó ganando España, promediaron un 35,2% de share y 3.758.000 espectadores en el primer canal.

La Corporación se hizo con los derechos del torneo por 55 millones de euros.

La selección española celebra un gol. Reuters

La pública emitirá los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto, y la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

No obstante, todos los encuentros -un total de 104- podrán verse en DAZN después de firmar un acuerdo con Mediapro y hacerse con los derechos del Mundial. Se podrán ver por una única cuota de 19,99 euros.

Será el Mundial más largo de la historia, porque por primera vez competirán 48 selecciones de los cinco continentes frente a las 32 de las anteriores citas.

Partidos en abierto

Estos son los 17 partidos de la fase de grupos que RTVE emitirá en abierto:

Grupo A: México vs Sudáfrica (11 de junio a las 21:00)

Grupo B: Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio a las 21:00)

Grupo C: Brasil vs Marruecos (14 de junio a las 00:00)

Grupo E: Alemania vs Curazao (14 de junio a las 19:00)

Grupo H:España vs Cabo Verde (15 de junio a las 18:00)

Grupo I: Francia vs Senegal (16 de junio a las 21:00)

Grupo L: Inglaterra vs Croacia (17 de junio a las 22:00)

Grupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio a las 21:00)

Grupo D: EEUU vs Australia (19 de junio a las 21:00)

Grupo F: Países Bajos vs Suecia (20 de junio a las 19:00)

Grupo H: España vs Arabia Saudí (21 de junio a las 18:00)

Grupo J: Argentina vs Austria (22 de junio a las 19:00)

Grupo L: Inglaterra vs Ghana (23 de junio a las 22:00)

Grupo C: Escocia vs Brasil (25 de junio a las 00:00)

Grupo E: Ecuador vs Alemania (25 de junio a las 22:00)

Grupo H: Uruguay vs España (27 de junio a las 02:00)

Grupo K: Colombia vs Portugal (28 de junio a las 01:30)