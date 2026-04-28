La ambiciosa serie de Canal Historia que recorre los hechos clave de nuestro país a lo largo de los 365 días del año

España no solo dejó huella en la historia, sino que contribuyó a proyectarla hacia el mundo. Como punto de encuentro de civilizaciones y nexo entre culturas, su pasado representa un patrimonio universal que debe conservarse y difundirse con precisión.

Bajo este contexto nace Un día en la Historia de España. Se trata de la ambiciosa serie que estrena Canal Historia el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 22:00 horas.

Este formato de producción propia recorre, a lo largo de los 365 días del año, los hechos clave que marcaron nuestra historia, emitiendo cada episodio en la misma fecha en la que ocurrieron.

Un día en la Historia de España propone una aproximación basada en los hechos, con una narrativa ágil y accesible que transforma la divulgación histórica en una experiencia cercana y contemporánea.

El programa está presentado por José Carlos Gracia, creador y director del premiado podcast Memorias de un Tambor, una de las referencias en divulgación histórica en España, que hace su debut en televisión trasladando al formato audiovisual una forma de narrar la historia basada en el rigor, la cercanía y el ritmo narrativo.

En total, el proyecto suma más de 20 horas de contenido, repartidas en 365 episodios que se centran en una fecha concreta para rescatar un acontecimiento o un personaje que ayuda a comprender mejor la historia de nuestro país.

“‘Un día en la Historia de España representa un proyecto pionero y ambicioso, del que nos sentimos profundamente orgullosos", afirma Antonio Ruiz, director general de AMC Global Media Iberia & Latin America.

"En Canal HISTORIA estamos apostando por la divulgación de la historia de nuestro país; con esta iniciativa, aportamos un contenido histórico innovador y con rigor, que no solo entretiene, sino que se convierte en una poderosa herramienta de conocimiento para las nuevas generaciones”.

Por su parte, José Carlos Gracia asegura: "La historia de España es tan rica que cada día del año merece ser recordado. Con esta serie, queremos rescatar y dar protagonismo a hechos, personajes y episodios clave que nos ayudan a comprender mejor quiénes somos hoy".

Levantamientos del 2 de mayo

El estreno, el 2 de mayo, estará dedicado a los levantamientos de 1808 en Madrid y, en los primeros días, abordará acontecimientos clave en la Historia de España como la publicación de Don Quijote de la Mancha, el inicio de la Guerra de Sucesión Española o la Conversión de Recaredo en el año 589, entre otros.

El proyecto, además, nace con clara vocación educativa. Canal Historia pone a disposición de la comunidad docente los capítulos de la serie como herramienta de apoyo en el aula.

Facilitará el acceso a los episodios a través de la web: undiaenlahistoriadeespaña.es (disponible a partir del día 2 de mayo), en el que, al identificarse en un área privada, los profesores podrán descargar los episodios con anterioridad y así compartir con sus alumnos todas las efemérides en su día correspondiente.