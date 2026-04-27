Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes': "He estado al borde de la muerte tres veces y me quedé en la ruina"

Ivonne Reyes fue la protagonista de la gala Conexión Honduras de Supervivientes de este domingo. La venezolana se abrió en canal en el puente de las emociones, la prueba que 'desnuda' a los concursantes del reality.

Infancia, amor, su hijo Alejandro... Hasta la caída en el olvido tras triunfar en televisión. La venezolana habló sin ningún tipo de cortapisa sobre su vida.

Ivonne empezó hablando sobre el éxito. "Me sigue costando creerme que he sido una persona de éxito", dijo la que fuese azafata de El precio justo. También pasó por programas como Todo por la pasta o El gran juego de la oca.

La participante aseguró que "es tan bonito llegar al público y a la gente, estar en las casas a la vez, en tantos hogares, con alegría e ilusión y que te vean por la calle y se quieran hacer una foto contigo, es muy bonito y gratificante".

Sin embargo, aquella etapa se terminó e Ivonne cayó en el olvido y el teléfono dejó de sonar. Pero, ¿por qué ocurrió?

"Me olvidé yo de mí misma. Me empecé a olvidar de que existía, me empecé a olvidar y a alejarme de todo lo que me había hecho ilusión en la vida, que era conectar con las personas, comunicarme, actuar y ser artista", contaba a María Lamela.

Su economía, por supuesto, acabó resintiéndose, pero no porque derrochara dinero. "Me quedé en la ruina, en la bancarrota. Lo disimulé y traté de sacar lo positivo. Lloraba a solas para tratar de mantener mi imagen bien".

En palabras de Ivonne, ese olvido la llevó al cansancio. Un cansancio físico que le derivó a "diferentes enfermedades". De hecho, llegó a desvelar haber "estado al borde de la muerte tres veces".

"En otras ocasiones estuve sin ganas de hacer nada, sin ganas de estar presente, ni hacer deporte, ni salir a la calle. Cuando tienes tu familia y tu hijo, es lo que me da fuerzas, es difícil, pero te olvidas de ti", agregó la venezolana, que está aprovechando al máximo Supervivientes para recuperar su ánimo.

Su hijo Alejandro

Ivonne acabó rompiendo a llorar cuando habló sobre su hijo Alejandro: "Es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Es mi motor y lo más bello que he creado. Le he cuidado y mimado dentro de mí".

Reconoció, por último, que fue "muy duro ser madre y padre, pero sobre todo juzgada", agregando que "espero que se sienta orgulloso de mí" y que pueda percatarse de los valores que tiene como madre.