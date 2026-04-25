El pueblo español donde desconecta Alberto San Juan: 450 habitantes, capital del mimbre y una playa de interior

"Es el pueblo donde mi madre ha pasado gran parte de su infancia. Veníamos mucho en vacaciones y en verano con mis hermanos. Luego he pasado muchas temporadas sin venir y sin tener contacto, pero siempre se ha mantenido muy vivo y muy claro el vínculo afectivo con este lugar".

Estas fueron las palabras del actor Alberto San Juan en el programa de TVE Volver con... hace ahora 16 años sobre Cañamares, un pequeño pueblo situado en la Serranía de Cuenca adonde suele acudir para desconectar.

El madrileño de 57 años siempre siempre ha tenido palabras de cariño hacia este municipio de apenas 457 habitantes.

De hecho, en su discurso como ganador del Goya a Mejor Actor por Bajo las estrellas, pronunció su nombre en los agradecimientos. "Lo dedico a toda la familia de Cuenca y Cañamares", dijo.

Cañamares lo tiene todo para ser un refugio, sobre todo en otoño.

Ubicado a orillas del río Escabas, a 55 kilómetros de la capital de la provincia, se encuentra rodeado de un mar rojizo que tiñe el paisaje a causa del mimbre.

De hecho, el pueblo forma parte de la conocida Ruta del Mimbre, un itinerario único en la Serranía de Cuenca, entre la Alcarria y el Alto Tajo, que inunda los campos de tonos ocres y rojos intensos de noviembre a mayo.

Campos de mimbre en Cañamares. iStock

Con esta fibra vegetal es con la que se fabrican sillas, cestas o baúles. Se estima que el 80% de la producción española procede de esta ruta.

Quienes no conozcan todavía esta localidad deben saber que Cañamares es el destino perfecto para hacer una escapada de fin de semana, sobre todo para los amantes del ecoturismo y la naturaleza.

Escenario de batallas

Los orígenes de Cañamares se remontan a la época celtíbera, si bien no fue hasta la época medieval cuando se estabiliza como asentamiento.

En la Edad Media, el pueblo perteneció a la Orden de Santiago. A partir del siglo XVI pasó al Marquesado de Moya.

Ya en el siglo XIX, Cañamares fue un enclave importante de la Guerra de la Independencia, al ser escenario de batallas y lugar de paso de las tropas francesas.

La localidad cuenta varios puntos de gran interés. Uno de ellos es la iglesia de San Juan Bautista, un templo del siglo XVII construido con mampostería y sillería.

Piscina natural de Cañamares.

También destaca un puente de origen romano y el Mirador del Tajo de las Palomas, que ofrece unas vistas impresionantes del desfiladero excavado por el río Guadiela.

Si acude en verano, has de saber que en Cañamares hay playa. Se trata de una piscina natural en el río Escabas. De aguas cristalinas, cuenta con zonas de sombra, merenderos, aparcamiento gratuito y hasta chiringuito.

Para aprovechar la visita al máximo, un extra es conocer la Ruta de las Caras.

Situada en Buendía, a unos 20 kilómetros de Cañamares, es una ruta de senderismo que recorre la sierra de Cuenca y está repleta de esculturas de piedra talladas por artistas locales.