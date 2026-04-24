Pablo Motos cierra una de las entrevistas más esperadas: Borja Sémper reaparece tras 10 meses de baja por un cáncer

Pablo Motos y Borja Sémper en un montaje de elaboración propia.

El Hormiguero de Pablo Motos ha conseguido cerrar una de las entrevistas más deseadas: Borja Sémper.

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura acudirá al programa de Antena 3 el próximo jueves, 30 de abril.

Sémper visitará el formato de Trancas y Barrancas tras saberse que retomará su agenda, tras casi diez meses de baja por un cáncer que le obligó apartarse de la vida pública.

El político de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo hablará con Motos sobre su estado de salud, sobre cómo ha vivido este periodo y sobre cómo afronta su retorno al ruedo político después de este parón.

Fue el pasado 14 de julio cuando Borja Sémper anunció que padecía un tumor cancerígeno, el cual se había detectado en un estadio primigenio y que la expectativa médica era "de curación".

Borja Sémper en una imagen del pasado mes de julio.

El 8 de diciembre, el político comunicó que había terminado con la quimioterapia después de cuatro meses de tratamiento y afrontaba con muchas ganas una nueva etapa en su recuperación.

Tal y como ha trascendido, Sémper retomará su trabajo el próximo 5 de mayo en un desayuno informativo de Fórum Europa.

Más invitados

Por otra parte, El Hormiguero confirmó también al resto de invitados que completarán la última semana del mes de abril.

El lunes 27 irá Bad Gyal para promocionar su gira Más Cara Tour y su nuevo disco Más cara, que vio la luz a principios de marzo.

La actriz Macarena Gómez acudirá a El Hormiguero el martes 28 para hablar de su nueva película ¿Cómo hemos llegado a esto?

Y el miércoles 29 será el turno para Manuel Carrasco. El cantante acude nuevamente al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco Pueblo Salvaje I y hablar de los cuatro conciertos que tiene con su gente, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Audiencias

El Hormiguero cerró la semana liderando en audiencia. El programa fue la primera opción del access y la visita de Alaska registró un 13,4% de cuota de pantalla.

Broncano, por su parte, creció en audiencia gracias a la entrega especial que llevaba por título La petanca del año. La Revuelta registró un 12,1% un dato superior a los que venía registrando en las últimas fechas.