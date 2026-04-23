Muere Darrell Sheets, el rostro más famoso del reality '¿Quién da más?' ('Storage Wars'), a los 67 años

Darrell Sheets, rostro estrella de '¿Quién da más?', ha muerto a los 67 años. Mega

Trágica noticia la que ha trascendido este jueves. Darrell Sheets, protagonista del programa ¿Quién da más? (Storage Wars) ha muerto a los 67 años.

Su cuerpo fue hallado sin vida de madrugada en su domicilio en Arizona (EE.UU.). Las primeras informaciones apuntan a un posible suicidio.

Sheets tenía una herida de bala en la cabezaque presuntamente habría sido autoinfligida, tal y como recoge Variety.

Fue la policía la que encontró el cadáver de Sheets tras recibir un aviso sobre las dos horas de la madrugada.

No obstante, la investigación sigue abierta para determinar las causas de su muerte, si bien no han conocido más detalles.

La noticia ha causado un gran impacto, porque Sheets era la gran estrella de ¿Quién da más?, un reality en el que se subastan trasteros sin saber cuál es su contenido.

Brandi Passante, Jarrod Schulz, Laura Dotson y Dan Dotson son otros de los rostros que participaron en el conocido reality.

Protagonistas de '¿Quién da más?'.

Participó en un total de 163 entregas en ¿Quién da más?, que en España se puede ver a través de Mega. También está disponible en Atresmedia, Apple TV, Netflix y Prime Video.

A Sheets se le conocía como The Gambler (El jugador), por su estilo arriesgado y fuerte personalidad.

También intervino en el programa estadounidense de entrevistas nocturno The Tonight Show With Jay Leno y en el talk show de The Rachael Ray Show,

En los últimos años, se había alejado de la televisión. En 2023 dejó el programa y abrió una tienda de antigüedades en Arizona, manteniendo así su vínculo con el mundo de las subastas que lo hizo famoso.

El establecimiento se llamaba Havasu Show Me Your Junk.

Tal y como apunta TMZ, Sheets habría tenido problemas de salud mental en el pasado. Además, en 2019, sufrió un ataque al corazón y tuvo que ser operado de urgencia.

El programa se encuentra actualmente en emisión en la cadena estadounidense A&E.

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles", lamenta el canal A&E.