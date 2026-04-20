Quequé vuelve al trabajo cuatro meses después de su polémica parodia de Nacho Abad y la cobertura de Adamuz

Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, retoma su actividad profesional después de cuatro meses apartado del foco. Lo hace en RTVE, con la segunda temporada del videopódcast de cocina Héctor de comer.

El humorista anunció a finales de enero su retirada temporal de los medios tras el revuelo que generó su parodia de Nacho Abad y su cobertura del accidente ferroviario de Adamuz en En boca de todos.

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