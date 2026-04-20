Parece Arizona, pero es España: apenas 1.000 habitantes y un impresionante Monumento Natural declarado

A solo 30 kilómetros de Toledo, se encuentra el 'Gran Cañón español'. Turismo de Toledo

A tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Toledo, se encuentra uno de los parajes más sorprendentes de la geografía española: las Barrancas de Castrejón y Calaña, popularmente conocidas como las Barrancas de Burujón.

Este Monumento Natural declarado en 2010 consiste en un paisaje de cárcavas arcillosas de un intenso color rojo que contrastan con las aguas del embalse de Castrejón, creando una estampa visual que recuerda al oeste americano. Desde luego, la comparación con el Gran Cañón del Colorado no es casual.

Geológicamente, estas formaciones son consecuencia de la erosión del viento y de las aguas del río Tajo sobre sedimentos arcillosos durante más de 25 millones de años. El resultado son paredes escarpadas y picachos que superan los 100 metros de altura.

La magnitud de las vistas desde miradores como el del Cambrón o el de los Enebros genera una sensación de inmensidad muy similar a la de los parques nacionales estadounidenses. Especialmente durante el atardecer, cuando la luz realza los tonos ocres y rojizos de la tierra.

El lugar posibilita realizar algunas rutas. Por ejemplo, la Senda Ecológica de las Barrancas es de baja dificultad, apta para familias y accesible en varios tramos para personas con movilidad reducida.

Imagen del pueblo de Burujón, en Toledo. Llegar Sin Avisar

La estética árida de las Barrancas de Burujón ha atraído a numerosas producciones. En el enclave se han grabado series españolas de gran éxito como Águila Roja, El Secreto de Puente Viejo o Isabel.

También anuncios publicitarios, como una campaña de Coca-Cola, y videoclips como A contracorriente, la colaboración que tienen Álvaro Soler y David Bisbal. Y es que su versatilidad permite recrear desde escenarios exóticos hasta localizaciones históricas de corte épico.

Más allá del Monumento Natural, el pueblo de Burujón,de apenas 1.000 habitantes, invita a un paseo tranquilo por su casco urbano.

Algunos puntos de interés son la iglesia de San Pedro Apóstol, un edificio vanguardista terminado en 1961 que destaca por su arquitectura singular; o la capilla de San Pantaleón, una construcción del siglo XVII de estilo sencillo que representa la parte más antigua de la localidad.

Secuencia de 'El Secreto de Puente Viejo', grabada en parte en Burujón (Toledo). Atresmedia Televisión

El Pilar es un antiguo abrevadero del siglo XVIII situado en el centro del pueblo, una construcción que es testigo del pasado ganadero de la zona.

Para completar la visita, la gastronomía local ofrece lo mejor de la cocina castellana, como las carcamusas, un guiso picante de magro de cerdo con tomate y guisantes; las migas manchegas, a base de ajo, chorizo y tocino, y estofados de ciervo, jabalí y otros animales de caza mayor.

Y, para ponerle el toque dulce al menú, son imperdibles el mazapán, los pestiños, las toledanas o las pastas de almendra, entre otros postres típicos de la comarca de Torrijos.