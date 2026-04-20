David Trigo, el científico bioquímico de 30 años que triunfa en 'Pasapalabra': sueña con viajar a Japón si gana el bote

Pasapalabra continúa buscando un duelo de altura después del histórico que protagonizaron Rosa Rodríguez y Manu Pascual meses atrás.

A Javier Alonso, que ya suma casi 40 tardes en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3, le ha salido un nuevo y duro contrincante: David Trigo.

Este científico bioquímico de 30 años -nació el 29 de agosto en 1995 en Barcelona- llegó pisando fuerte, dejando unas muy buenas sensaciones en los roscos.

En sus primeros ocho programas, David ha ganado un total de 3.600 euros. Pero, ¿quién es realmente el nuevo rival de Javier? Lo descubrimos.

David dice ser una persona "muy vehemente", tanto para lo bueno como para lo malo, y siempre intenta estar de broma y de risas.

David Trigo y Javier Alonso en el rosco de 'Pasapalabra'.

Eso sí, es bastante nervioso. No lo puede evitar, aunque con la edad ha aprendido a camuflarlo. Se considera muy charlatán y le gusta hablar con la gente, pero también escuchar.

Actualmente, David es hijo único y vive en Barcelona con su madre, pues sus padres se separaron cuando él tenía 5 años.

Su padre rehízo su vida con una mujer que aportaba al matrimonio un hijo dos años mayor que David, con el que se ha criado y que considera su hermano.

En cuanto a estudios académicos, cuenta con un Grado de Bioquímica y un Máster en Neurociencias. Tiene también un Grado Superior en ASYR (Administración de Sistemas y Redes) con perfil de Ciberseguridad. Y es que, a Javier, le gusta mucho trastear con los ordenadores.

Videojuegos, series y novelas

Sobre sus aficiones, a David le encanta viajar, estar con los amigos, ver series, leer novelas y jugar a los videojuegos.

Series le gustan mucho las de thriller, como por ejemplo las primeras temporadas de True Detective o Fargo. Pero también aquellas que tienen un subtexto de crítica política o socioeconómica como The Wire o Succession.

David se engancha a videojuegos que son de puzles o aquellos que se debe encontrar la solución mediante pensamiento lateral (Thinking outside the box), como Strange Jiggsaws o Coccoon, entre otros.

En cuanto a novelas, se decanta por las sagas largas, de alta fantasía, como El señor de los Anillos o El archivo de las Tormentas. T

También le encanta la comedia, y ha escuchado a lo largo de su vida muchos podcast y programas de comedia.

David tiene dos perros, dos bulldog franceses: Draco e Indi. Y aunque tiene el deporte algo olvidado, le gusta salir a correr y practicar calistenia.

Si gana el bote...

David puede presumir de estar cumpliendo su sueño: participar en Pasapalabra. En el horizonte, uno más complejo: el bote.

¿Y qué haría si finalmente lo ganase? Viajar a Japón, ver la floración del cerezo, viajar en el Shinkansen (el tren bala), ver los animales de ahí -especialmente los ciervos de Nara- y visitar los templos y pagodas en kimono.

David Trigo en 'Pasapalabra'.

"Me atiborraría de sushi del bueno", confiesa David, quien se perdería en el país nipón "un mes" para "pateármelo entero".

Al barcelonés, además, le encantaría ir a un Safari en África y ver los animales de la sabana en su estado libre.