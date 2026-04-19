El refugio gaditano de Bunbury: más de 15 kilómetros de playa, declarado Conjunto Histórico y famoso por su 'Vaporcito'

El Puerto de Santa María, situado en el corazón de la bahía de Cádiz, se ha consolidado no solo como referente del turismo nacional, sino también como el refugio predilecto de figuras del panorama cultural. Entre ellas, Enrique Bunbury.

El cantante, que visitó este martes La Revuelta de David Broncano, encontró en esta localidad el equilibrio entre la privacidad y la inspiración necesaria para su proceso creativo.

La casa del aragonés en El Puerto de Santa María se aleja del concepto de mansión ostentosa para alinearse con una estética más bohemia y funcional. En lo decorativo, combina elementos de la arquitectura tradicional andaluza con toques contemporáneos.

La residencia gaditana lleva por nombre Hellville de Luxe, en honor al álbum Hellbilly Deluxe, del artista favorito de Enrique Bunbury, Rob Zombie.

El artista posee en este lugar un estudio de grabación privado y cuenta con varios espacios abiertos, entre ellos, un luminoso jardín que garantiza el aislamiento acústico y visual que necesita para componer.

Enrique Bunbury, en 'La Revuelta' de este martes. RTVE

Más allá de la casa de Bunbury, El Puerto de Santa María cuenta con un patrimonio monumental envidiable, hasta el punto de ser oficialmente Conjunto Histórico-Artístico desde 1981 por su buen estado de conservación.

Son ineludibles para el turista el castillo de San Marcos, una iglesia-fortaleza del siglo XIII construida sobre una antigua mezquita, clave en la historia de la Reconquista, o la basílica de Nuestra Señora de los Milagros, un imponente templo gótico que preside el centro histórico.

Además, El Puerto de Santa María cuenta con extensas playas, como la de Valdelagrana o Santa María del Mar, paradas obligatorias para los aficionados al sol y a los deportes acuáticos. Al caer la tarde, nada mejor que pasear por la Ribera del Marisco, zona de bares y restaurantes.

Una de las calles más reconocibles de El Puerto de Santa María, en Cádiz. iStock

Típicos de El Puerto, como en toda la provincia, son el pescaíto frito o las crujientes y ligeras tortillitas de camarones. Son platos que se pueden acompañar con una copa de fino o de manzanilla.

Y, por cierto, el lugar ideal para los amantes del vino se llama Bodegas Osborne, famosas por su emblemático toro, que ofrecen catas y recorridos por la historia del vino de Jerez.

La historia del 'Vaporcito'

Este pueblo de Cádiz también es famoso por su 'Vaporcito', que fue un servicio de transporte marítimo que conectaba El Puerto de Santa María con la capital a través de la bahía.

Operado principalmente por la motonave Adriano III, el trayecto duraba 45 minutos y suponía una alternativa al transporte por carretera. Es Bien de Interés Cultural desde 2001.

Estado actual del 'Vaporcito' de El Puerto de Santa María. El Puerto Actualidad

Por desgracia, en 2011, la embarcación sufrió un accidente al chocar contra un muelle en Cádiz y se hundió. Los graves desperfectos imposibilitaron su uso para la navegación.

Hace apenas cuatro meses, debido a las intensas lluvias de este invierno, el pecio amaneció derrumbado sobre el paseo fluvial donde se situaba.

Por ello, la Autoridad Portuaria de la bahía gaditana inició los trabajos de retirada de los restos de la embarcación y su posterior almacenamiento en una nave.