Del reencuentro entre Aitana y Cepeda a la vuelta de Risto: todo lo que los fans de 'OT' quieren ver en el evento por los 25 años

Risto Mejide, Cepeda y Aitana, en un fotomontaje realizado por BLUPER. Telecinco y RTVE

“Así estamos, preparando más invitaciones que para una boda”. Con este mensaje en X calentaba motores el jefazo de Operación Triunfo para el reencuentro de concursantes, profesores, jueces y casi cualquiera que quiera sumarse a la fiesta por los 25 años del estreno.

La semana pasada, Tinet Rubira confirmaba en exclusiva a EL ESPAÑOL que Gestmusic se encuentra preparando un “gran evento” para homenajear el cuarto de siglo del formato.

El 22 de octubre de 2001, Televisión Española lanzaba lo que se anunció como la preselección para Eurovisión 2002. Lo que nadie imaginaba es que OT trascendería el ámbito eurovisivo y hasta el televisivo, convirtiéndose en un fenómeno social.

Justo ese fenómeno social es lo que Rubira y compañía quieren resaltar en este “gran evento” en 2026. Que sea “un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical”, expresaba a este periódico el responsable máximo de Gestmusic.

El directivo catalán no detalló en qué consistirá la celebración, ni cuándo se producirá, ni a través de qué cadena o plataforma podrá seguirse. Eso sí, todo indica que, sea programa, documental o concierto, este se emitirá en Prime Video.

Chenoa, en una de las galas de 'Operación Triunfo'. Prime Video

Según reveló verTele hace unos días, el talent show volverá en 2027 y lo hará en la plataforma de streaming de Amazon, la que ha sido su casa en sus dos últimas ediciones, en 2023 y 2025.

De lo que no hay ninguna duda es de que los seguidores del formato esperan con ansias esta reunión de triunfitos (u otitos, como se les llama a las nuevas generaciones cariñosamente) y demás actores del espacio musical.

A continuación, BLUPER intenta meterse en la cabeza de los fans y elabora una lista de deseos de todas esas situaciones que quisieran ver en el 25 cumpleaños de OT.

Enterrar hachas de guerra (aunque sea un rato)

A lo largo de estos años, han sido unos cuantos los casos de ex participantes que han sido realmente críticos con el programa y la manera que tuvo la organización de lanzar sus carreras.

En 2016, la presencia de Juan Camus en el concierto de reencuentro de OT 1 por su 15 aniversario pendió de un hilo por desavenencias con la productora.

Naím Thomas, también concursante de aquella primera edición, ha hablado sin tapujos y en varias ocasiones de las condiciones contractuales “leoninas” que firmaban por pura inexperiencia.

Cómo olvidar el caso de Virginia Maestro, ganadora de OT 2008, que nunca ha ocultado el daño psicológico sufrido a causa del “bullying” por parte de sus compañeros de escuela. Pese a sentirse fuera de lugar, recuerda con cierto cariño la Academia y las puertas que le abrió profesionalmente.

Juan Camus, en el concierto por los 15 años de 'OT 1'. RTVE

A veces, los sinsabores se han producido entre los propios concursantes. Recientemente, Vega, de OT 2, expuso cómo se enfrió su relación con David Bisbal, a quien escribía canciones. La cordobesa nunca llegó a sentirse reconocida del todo como su compositora.

Sería positivo que estas cuestiones, o al menos parte de ellas, se dejasen de lado en este “gran evento” que maquina Gestmusic. Que la mayoría de los concursantes de OT acudiesen a rememorar tiempos pasados.

La vuelta de Risto Mejide

Se antoja improbable, pero más de un fan de OT desearía que Risto Mejide aceptase la invitación de Tinet Rubira. Es un hecho que el actual presentador de Todo es mentira no terminó bien con los productores, Josep Maria Mainat y el desaparecido Toni Cruz.

No ha habido jurado más polémico que Risto en la historia del programa. Lorena Gómez (“eres un consolador, perfecta en la ejecución, pero fría en el sentimiento”) o Pablo López (“pianista de bar”), entre otros, tuvieron que escuchar críticas realmente duras.

Risto Mejide entrevistó y 'resolvió cuentas pendientes' con Pablo López en Antena 3. Atresmedia Televisión

En 2023, el publicista aceptó en un Viajando con Chester con Esther Aranda, de OT 2008, que quería sabotear el formato “desde dentro” porque lo “odiaba con todas sus fuerzas”.

Un homenaje a Àlex Casademunt

Desgraciadamente, no será posible que todos los concursantes de OT participen en este “evento”. La repentina muerte de Àlex Casademunt en 2021 rompió algo en esa unión inquebrantable de los triunfitos de la primera edición.

Así lo han comentado Naím Thomas o Nuria Fergó, entre otros artistas de esa primera hornada. Con todo, es necesario honrar la memoria de un cantante que representaba a la perfección los valores del programa: talento, compañerismo y esfuerzo.

David Bustamante y Àlex Casademunt, cantando 'Dos hombres y un destino'. RTVE

El ‘morbo’ de algunos reencuentros

Si hace 10 años ya se hicieron realidad esperados reencuentros como el de Bisbal y Chenoa, que cantaron el mítico Escondidos delante de un Palau Sant Jordi a rebosar, ahora OT tiene cuentas pendientes con quienes se engancharon al programa en las últimas ediciones.

Ni que decir tiene la alegría que supondría ver actuar de nuevo, en el contexto del programa, cantantes como Manuel Carrasco, Edurne, Soraya Arnelas o Pablo López.

Alfred García y Amaia Romero cantan 'City of Stars' en 'OT 2017'. RTVE

Pero no nos engañemos: sin poner en cuestión su valía individual, el posible reencuentro de algunos de los tándems más recordados de las ediciones de 2017 a 2025 vale su peso en oro.

Aitana y Cepeda, Alfred y Amaia, Natalia Lacunza y Alba Reche, Samantha y Flavio, Juanjo y Martín, Chiara y Violeta… Al margen queda OT 2025, cuya gira arranca este mismo sábado y sus actuaciones estarán recientes cuando se produzca este evento.

La “segunda y tercera fila” existe

Lo dijo Tinet en su extensa charla con BLUPER: “Todos tenemos en la cabeza los grandes nombres de OT, pero luego hay una segunda y una tercera fila muy potente que, al final, es la gente que mueve la industria en este país”.

Es cierto que el espectador no concibe una celebración en la que falten Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manuel Carrasco, Edurne, Aitana, Amaia, Lola Indigo, Miki Núñez, Nia, Naiara o Cristina Lora.

Pero por OT han pasado muchos más participantes. Concretamente, 213. Y no todos ocupan los primeros puestos de las listas de éxitos, pero tampoco les hace falta.

No solo no han dejado de lado sus carreras de solistas, también han trabajado por encontrar su hueco en musicales, en la interpretación o en programas de televisión. Otros, simplemente, tras su experiencia en el concurso, han decidido alejarse del mundo artístico.

Sea cual sea su caso, se espera que se unan los máximos posibles al cumpleaños. Porque todos y cada uno de ellos forman parte de la historia de OT.