La playa española donde Jesús Vázquez descansa: 1 km de arena blanca, apta para perros y cerca de un Conjunto Histórico

Siempre que necesita desconectar, Jesús Vázquez acostumbra a acudir a su Ferrol natal. Concretamente, a un refugio costero que está a tan solo 15 kilómetros de la ciudad.

Se trata de la playa de La Magdalena, en el pueblo de Cabañas, un paraíso costero de arena blanca fina y aguas tranquilas, ideal para familias y amantes de la naturaleza.

Este arenal era el lugar de veraneo de Vázquez en su infancia, como ha compartido en algunas ocasiones con sus seguidores. "Yo pasaba los veranos en la playa de Cabanas, en A Coruña, con mi familia", señala.

"Todavía recuerdo ese particular olor a mar", reconoce el presentador de Televisión Española sobre una zona cuya playa principal , junto a la ría de Ares, se extiende 1 kilómetro por 50 metros de ancho promedio, formando así una curva suave protegida del viento.

Su proximidad con ciudades como A Coruña atrae a bañistas durante todo el año, aunque no es un lugar que se caracterice por excesivas aglomeraciones.

Benidorm Fest 2026 la final, en directo | Los presentadores: Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand. Europa Press

Quienes tengan perros están de suerte: La Magdalena incluye una pequeña playa canina al sur, de 150 metros, entre el espigón y la primera pasarela.

Los canes tienen que cumplir una serie de requisitos para acceder: tener colocado un chip y la cartilla de vacunación al día, así como los Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) deben ir con bozal y bien atados. En temporada baja, todo el espacio es accesible para mascotas, con pinar y senderos para paseos.

Un paseo por Pontedeume

Cerca de la playa, se encuentra el municipio de Pontedeume, de unos 7.000 habitantes y declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1971. Este abarca su casco antiguo medieval, fundado en 1270 por Alfonso X el Sabio.

En su patrimonio, destacan construcciones como el Torreón de los Andrade, del siglo XIV, resto del pazo señorial con vistas al río Eume.

También el Puente de Piedra, reconstruido en el XIX sobre un gótico de 68 arcos erigido por Fernán Pérez de Andrade en 1380.

El Puente de Piedra de Pontedeume (A Coruña). iStock

Otros monumentos clave son la Iglesia de Santiago, con retablo renacentista del XVI y bóveda estrellada; la Plaza del Conde, con la Fuente del Pilón de 1788; y el Convento de San Agustín, hoy Casa de la Cultura de la localidad.

Tras este recorrido monumental, próximas a Cabañas existen rutas de senderismo, como la de 15 kilómetros por Pico Castro, iglesias y pazos. Además de la circular de 21 kilómetros por castros y molinos, o por los pinares con 1.000 ejemplares de este árbol.

Para los amantes de los deportes acuáticos, esta zona de Galicia es ideal para practicar kayak por el río Eume y rías, windsurf, vela y wingfoil en el club náutico local.

La experiencia queda completa con una suculenta oferta de marisco: percebes, cigalas, merluza, rape cedeiresa y parrilladas en chiringuitos.

Y, si hablamos de platos específicos, son imperdibles elaboraciones como la fabada, los callos o la ensaladilla rusa en mesones locales.