El cerebro de 'Tu cara me suena': "El día que Antena 3 anuncie un 'All Stars' del programa querrá decir que es el final"

María Parrado, ganadora de la primera gala de 'Tu cara me suena 13' como Ana Mena.

Tu cara me suena volvió a brillar en su regreso. Con un 20,9% de share y casi dos millones de espectadores el pasado viernes, el programa de Antena 3 demostraba con la primera gala de la edición número 13 por qué es todo un killer format de la televisión.

Tanto la cadena como Gestmusic se las han ingeniado para que el talent siga creciendo tras la "explosión" de audiencia de las dos últimas ediciones. "Siempre trabajamos para hacer lo máximo", dice en exclusiva a EL ESPAÑOL Tinet Rubira, director general de la productora.

El máximo responsable del formato es rotundo al asegurar que no se plantea hacer un All Stars, como ha hecho Supervivientes o hará ahora MasterChef.

"Solo se contemplaría el día que decidamos que se ha terminado", dice Tinet, que sí se muestra partidario de hacer un especial con los cómicos.

El productor, por otra parte, se muestra muy satisfecho de los números que está haciendo Allá tú en Telecinco: "Fue un acierto por parte de Mediaset tanto recuperar la marca del concurso como apostar por Juanra Bonet".

En la charla con este periódico, Tinet Rubira adelantó en exclusiva el "gran evento" que Gestmusic prepara por los 25 años de Operación Triunfo.

Los concursantes de 'TCMS 13'. José Irún Atresmedia

¿Sientes la responsabilidad de que Tu cara me suena lleve la etiqueta del show más visto de la televisión?

Desde 2011 hasta ahora hemos ido creciendo y lo que hemos vivido en las dos últimas ediciones ha sido como una explosión. Lo normal es que los programas noten alguna especie de cansancio, pero en este caso no ha sido así, y cada vez hay un público más variado y más grande.

Nosotros siempre trabajamos para hacer lo máximo. Tenemos que ser un programa competitivo, porque un programa tan grande como Tu cara me suena, si no tiene un buen dato de audiencia, no se justifica a ningún nivel: ni a nivel económico, ni a nivel de esfuerzo. Así que para nosotros sí que es una responsabilidad. Estamos haciendo televisión a lo grande.

"Un programa tan grande como 'TCMS' si no tiene un buen dato de audiencia, no se justifica a ningún nivel" Tinet Rubira

¿El nivel de exigencia vocal sí que ha ido aumentando con el paso de los años, no?

El nivel medio ha subido. Empezamos con gente que cantaba muy bien y gente que cantaba muy mal, y ahora estamos en un momento que hay gente que evidentemente canta muy bien porque son cantantes y se dedican a esto, y gente que a lo mejor no son cantantes pero también están cantando muy bien. Y al cantar muy bien hace que la media suba.

Lo que sí hemos estado percibiendo en las últimas ediciones es que esta media es muy alta, porque incluso la gente que se supone que son actores u humoristas, te hacen grandes números.

Mira Jesulín, que para no dedicarse a esto, no lo hace tan mal...

No, no. Yo he visto ya cuatro imitaciones y está muy suelto.

Tinet Rubira, director general de Gestmusic en una foto de archivo.

¿Cómo se fragua su fichaje? ¿Llevabais barajando su nombre en ediciones anteriores?

A la puerta de Jesulín hemos llamado cada año. Pero o no nos encajaba a nosotros, o no le encajaba a él... Pero después de hacer El Desafío era el momento. Yo entiendo que antes no quisiera más exposición al tratarse de un personaje público, y que se ha mantenido al margen de los medios.

Es un tío muy trabajador. Aparte de que él tiene buen oído y que ya cantaba bastante bien, está dando clases de canto para prepararse bien. Se lo está tomando muy en serio, y el resultado salta a la vista.

Jesús estaba en nuestra lista desde hace muchos años. Hay muchos famosos que nos han dicho que 'no' muchas veces, que siguen estando en esta lista. Que a veces, cuando llamas, es el año. Dices: "Mira, este año sí". Con Cristina Castaño la venimos llamando desde hace tres temporadas.

"TCMS' funciona muy bien porque es una combinación de gente que canta muy bien, gente muy graciosa y gente que te sorprende" Tinet Rubira

No os cansáis de repetir que el talento no se acaba, pero sí que es cierto que en los últimos años se están poniendo en marcha las versiones All Stars. Pasó con Supervivientes y ahora con MasterChef. ¿También sucederá con Tu cara me suena?

Esto no va a pasar. En Tu cara me suena solo se contemplaría un All Stars el día que decidamos que se ha terminado. Mientras haya talento, somos más partidarios de que haya más ediciones. El día que tú veas anunciar que Antena 3 y Gestmusic anuncian un All Stars, querrá decir que es el final.

Cuando tú te planteas un All Stars, ¿a quién llevas? ¿Un All Stars de cómicos? ¿Un All Stars de gente que canta muy bien? ¿Ganadores? Tu cara me suena funciona porque es una combinación de gente que canta muy bien, gente que es muy graciosa, y gente que te sorprende.

Yo, por ejemplo, firmaría ahora mismo hacer una gala con los mejores cómicos, nos reiríamos un montón.

Paula Koops como Sabrina Carpenter en 'Tu cara me suena'.

Cambio de tercio. ¿Qué balance haces de Allá tú después de estos primeros meses en las tardes de Telecinco?

Cuando Mediaset nos propusieron recuperar la marca nos pusimos muy contentos. Pero sabíamos que Jesús Vázquez ya no estaba, con lo cual, el gran problema era encontrar a una cara que lo defendiese.

Y ahí fue cuando entró en escena Juanra Bonet.

Así es. Cuando la cadena propuso su nombre, nos pareció muy bien porque con Juanra hemos trabajado mucho en Gestmusic: ¡Boom!, Traitors... Nos pareció jugar sobre seguro también. Ha convertido el programa en algo distinto, se lo ha hecho suyo.

"Fue un acierto de Mediaset tanto recuperar la marca de 'Allá tú' como apostar por Juanra Bonet" Tinet Rubira

Fue una apuesta arriesgada.

Supongo que también lo fue para él, porque meterte en esa franja es durísima por Pasapalabra. Fue un acierto por parte de Mediaset pensar en él, como también lo fue proponérselo a Juanra Bonet.

Que empecemos en un seis, un siete, y que estemos ya algún día hemos llegado al once, nos parece haber conquistado el Everest. Nadie daba un duro por la operación.

La gente está entrando porque le gusta lo que está ofreciendo Juanra. Le gusta este nuevo Allá tú.

Creo que tenemos posibilidad aún de crecer en una franja dificilísima y muy competida. Pero oye, si la tendencia sigue así, yo creo que de aquí a final de año pues nos va a dar una alegría.

Juanra Bonet, presentador de 'Allá tú'.

Hasta te han llegado a plantear por redes sociales rescatar el reality La isla de Allá tú.

Es un híbrido entre el Allá tú que conocemos y La isla. Está chulo. Nosotros tenemos el formato, y lo ofrecimos a todas las cadenas de este país.

Estados Unidos lo hizo a lo grande, creo que en la primera temporada el premio final era de 13 millones de dólares, que me parece una burrada. A nosotros nos encantaría hacerlo, pero está muy complicado.

"Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a los 25 años de 'OT" Tinet Rubira

Vamos con Operación Triunfo. ¿Va a haber algún tipo de reencuentro por el 25 aniversario del programa?

Sí, estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años. No tanto a lo que ha supuesto OT dentro del mundo de la televisión, que es uno de los grandes formatos de este país, sino un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical.

Todos tenemos en la cabeza los grandes nombres salidos de OT, pero luego hay también una segunda y una tercera fila muy potente que es la gente que está moviendo la industria en este país. Así que, el 23 de octubre tenemos que estar a la altura de los 25 años.

¿Hablas de un documental, un concierto?

No puedo decirlo por ahora. La voluntad de Gestmusic es invitar a los más de 200 concursantes que han participado en el programa durante estos 25 años.

Y cuando digo concursantes, extiendo la invitación a profesores, a directores de la academia, a miembros del jurado...Nos tenemos que reencontrar todos para celebrar estos 25 años.

Miriam Rodríguez, Aitana y Amaia en 'OT 2017'.

¿Será en Televisión Española?

No puedo decir dónde, ni cómo, ni de qué manera.

¿Va a tener Operación Triunfo más ediciones en Prime Video o regresará a una cadena generalista?

La pelota está en el tejado de Amazon. Mientras quieran hacerlo, OT va a ser suyo. Evidentemente, en 2026 no va haber, porque creemos que el formato tiene que descansar.

La gente que sale del programa tiene que empezar sus carreras y no puede ser que el despegue de una edición coincida con el inicio de la otra. [Este martes, 15 de abril, trascendía la renovación de OT en Prime Video por una temporada más en 2027, según Vertele].