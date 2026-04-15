El pueblo español donde lanzó su marca Victoria Beckham: tiene una iglesia declarada Bien de Interés Cultural del siglo XIV

Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, es uno de esos municipios manchegos que combinan tradición, naturaleza y una vida cultural cada vez más agitada.

Con unos 17.700 habitantes, mantiene alma de pueblo, pero con servicios y ambiente de pequeña ciudad. A unos 45 minutos de Ciudad Real, se ha convertido en una escapada perfecta para quienes buscan paisaje, vino y gastronomía con acento manchego.

El gran emblema de la zona es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más importantes de España, con pasarelas de madera sobre la lámina de agua, rutas señalizadas y miradores desde los que observar aves.

Los itinerarios de la Isla del Pan o la Laguna Permanente permiten hacerse una idea de cómo era el ecosistema original del Guadiana, y son un plan fácil para todos los públicos.

Muy cerca, la Laguna de Navaseca se ha puesto de moda entre fotógrafos y ornitólogos por la cantidad de aves que concentra durante todo el año.

La iglesia de Santa María la Mayor de Daimiel. Ayuntamiento de Daimiel

Como curiosidad: Daimiel saltó a los titulares internacionales cuando Victoria Beckham eligió sus campos y las Tablas como escenario para una campaña de su firma de moda, de la mano de la modelo daimieleña Marina Ontanaya.

Las imágenes, compartidas con millones de seguidores, mostraban un paisaje de viñedos, caminos polvorientos y ese 'mancheguismo' de horizontes infinitos que forma parte del ADN del municipio. Desde entonces, más de un turista británico se ha interesado por ese 'pueblo de Ciudad Real' que aparece en el spot.

La visita al casco urbano invita a pasear por la plaza de España, entrar en la iglesia de Santa María la Mayor; que data del siglo XIV y fue declarada Bien de Interés Cultural en 1989, o acercarse al Museo Comarcal, donde se explica la relación de Daimiel con la agricultura.

En lo gastronómico, el recetario manchego manda: migas, gachas, pisto, asadillo, quesos con D.O. La Mancha y, por supuesto, vinos de la zona, que encuentran en Daimiel uno de sus mejores escaparates.

Cita con la música en Daimiel

Esa cultura del vino es la principal razón de ser del Festival El Vid, una cita que mezcla música en directo, bodegas de Castilla-La Mancha y cocina local en el recinto ferial y el auditorio municipal.

Completa la aventura de El Vid su 'spin-off', La Mancha Experience, que ofrece una experiencia sensorial para descubrir la región a través de la viticultura, gastronomía y turismo.

Este 2026, el Festival El Vid se celebra el 5 y el 6 de junio, un fin de semana en el que se darán cita en Daimiel artistas de la talla de Miss Caffeina, DJ Nano, Nena Daconte o Éxtasis, así como los DJ Óscar Martínez o Pau Ornia.