Ya es oficial: laSexta pone fecha de estreno al nuevo programa de Marc Giró, que competirá con Henar Álvarez

Henar Álvarez y Marc Giró, en un fotomontaje de BLUPER. RTVE y Atresmedia Televisión

Confirmado el día y la hora de desembarco de Marc Giró en laSexta: Cara al show se estrena el próximo martes, 21 de abril, a las 23:00 horas, tras El Intermedio del Gran Wyoming.

Atresmedia aún no ha revelado cuáles serán los primeros invitados del espacio de entrevistas, en el que Giró abordará la actualidad semanal en tono crítico y desenfadado.

Marc aterriza en el canal verde en una noche de grandes ofertas. En Telecinco, Supervivientes: Tierra de nadie; en Antena 3, Tierra lejana.

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