Una decisión histórica que deja a 'First Dates' sin emisión diaria por primera vez en 10 años: dónde y cuándo ver el programa

Telecinco ponía en marcha esta semana su plan para el prime time para afrontar el último trimestre del curso televisivo, el más importante porque es el más jugoso para los anunciantes.

La cadena principal de Mediaset estrenaba la décima edición de La isla de las tentaciones, uno de los formatos que más alegrías le ha dado los últimos años.

Como ya sucediera con la anterior entrega, el grupo de comunicación de Fuencarral vuelve a dar tres noches al reality presentado por Sandra Barneda, con el fin de que el espectador lo consuma como si se tratase de una telenovela.

Así, La isla de las tentaciones se emitirá en el access prime time los lunes, martes y miércoles, dejando su emisión principal para el primer día de la semana.

La llegada del programa producido por Cuarzo ha dejado sin hueco a First Dates, que se lleva emitiendo en el access de Telecinco desde finales de enero, coincidiendo con el salto de Horizonte a la versión diaria.

El dating show, no obstante, no ha regresado a su canal de origen, porque Mediaset continúa confiando en el programa de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, renovado hasta final del curso.

Se trata de una decisión difícil de entender para muchos. Es la primera vez que la compañía renuncia a First Dates en su emisión diaria (con entregas de estreno). Se trata de un formato que había creado el hábito en el espectador en una franja tremendamente disputada.

23.000 solteros y más de 11.400 citas: 'First Dates' cumple 10 años

Tras su estreno el 17 de abril de 2016, el programa capitaneado por Carlos Sobera se ha hecho un hueco en el tramo donde manda desde hace años Pablo Motos con El Hormiguero. Antes de pasar a Telecinco, First Dates rondaba el 10% de share.

Y no solo fue la alternativa a El intermedio de Wyoming, que esta semana cumple 20 años, sino que se ha convertido en uno de los grandes bastiones de Mediaset, no solo por audiencia, sino por dar visibilidad a las diferentes orientaciones sexuales.

Con esta estrategia y, al menos por ahora, First Dates se ha reformulado a una única emisión en prime time que se emite en Telecinco los miércolesa partir de las 23:00, tras La isla de las tentaciones.

First Dates Gourmet, que así se llama esta nueva versión, marcó un 8,8% de share y 594.000 espectadores de media la semana pasada en Telecinco.

El staff de 'First Dates': Marisa y Cristina Zapata, Matías Roure, Lidia Santos y Carlos Sobera.

Ganó a la semifinal de Top Chef (8,1% y 522.000), pero se quedó lejos del estreno de Mask Singer 5 (14,2% y 983.000).

Conviene aclarar a la audiencia que Cuatro continúa ofreciendo First Dates de lunes a sábado, a partir de las 21:15, si bien estas entregas son reposiciones.

Futuro de 'First Dates'

Con First Dates fuera de su horario, todos se hacen la misma pregunta: ¿cuál es su futuro en la cadena?¿Volverá a tener emisión diaria?

Una opción posible es que First Dates regrese a Telecinco una vez que la décima edición de La isla de las tentaciones llegue a su fin. Eso será antes del mes de junio, mes en el que TVE emitirá el Mundial de fútbol.

Hay que recordar que First Dates ya pasó a Telecinco en el verano pasado. Y la prueba veraniega fue todo un éxito, porque consiguió unos datos muy competitivos, con días superando la barrera del doble dígito.

Habrá que ver también qué ocurrirá cuando Horizonte termine temporada en Cuatro a finales de junio. Así, el canal podría recuperar el programa de citas para el mes de julio.

En cualquier caso, la cadena no ha confirmado a este periódico cuáles serán los planes que tiene para First Dates a medio plazo.