Marc Giró: "Pedro Sánchez vendrá a 'Cara al show' porque se comprometió, pero no sé en calidad de qué"

"Un perro moviendo la cola y Nacho Duato". De esta forma tan desternillante describe Marc Giró Cara al show, el nuevo programa que estrenará muy pronto en laSexta, y que ha presentado este lunes ante los medios en una loca -cómo no- rueda de prensa repleta de zascas a los "fascistas".

Este será el primer formato que el comunicador catalán presentará en Atresmedia tras su exitoso periplo en RTVE con Late Xou.

Y no será el único, como bien ha dicho Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento del grupo, porque el acuerdo es de "larga duración" que se ha cocido a "fuego lento".

Giró aterriza en laSexta "para seguir sumando", con su "humor irreverente" y su "frescura y revolución".

Lo hace con un nuevo late night, cuya esencia no cambiará mucho del Late Xou, pues detrás sigue estando su marido, Santi Villas, "la cabeza pensante" de todo, y Minuto de Barras, la productora.

Marc Giró en la presentación de 'Cara al show'.

Nacho Duato es la gran novedad del equipo de colaboradores fijos, donde también estarán Yolanda Ramos, Pepe Colubi y otra persona "genial" que aún no ha cerrado.

Del coreógrafo y bailarín, cuenta Giró se lo pasó "bomba" con él la vez que acudió de invitado al Late Xou.

"Tiene una forma tan particular de contar las cosas, que yo me tronché", ha dicho. "No tiene pelos en la lengua. Va a ser problemático, va a ser genial".

Su fichaje

Sobre su sorprendente fichaje, una gran bomba anunciada en enero, Marc Giró ha sido claro. "Cuando me reunieron los señores de Atresmedia entendí lo que me decían, y esto no pasa siempre en televisión", ha contado.

El comunicador ha revelado que el grupo también entendió sus necesidades, porque en ningún momento quería dejar el programa de RAC1 que presenta desde Barcelona.

Marc Giró y Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia.

"Atresmedia tuvo mucha sensibilidad con eso, porque tienen muchísimo respeto por el muñeco [que es como se llama en el sector a los presentadores]", ha destacado Giró, revelando que se lo pensó "mucho".

"Ha sido el contrato más largo y más hablado de la historia de la televisión... y mira que soy más de 'pim, pam, pum", ha añadido con su particular guasa.

Lo que buscaba Giró era la estabilidad que no tenía en La 1, cuando su programa iba y venía varias veces al año.

"No me he ido a Atresmedia por dinero, porque en TVE me sentía bien pagado, sobre todo en la última etapa. Aunque tampoco soy gilipollas, hay que comer. Y tengo empleados que tienen que trabajar", ha sentenciado.

La visita de Sánchez

En Cara al show, Marc Giró entrevistará a famosos de toda índole, independientemente de su ideología. "Todas las personas que quieran venir nos honran con su presencia", ha confesado.

¿Y Pedro Sánchez? Cabe recordar que el presidente del Gobierno bendijo su fichaje por laSexta mediante una conversación telefónica que propició Jordi Évole cuando entrevistó a Giró. Fue entonces cuando este le deslizó la invitación para pasarse por el programa.

El flamante nuevo presentador de laSexta Marc Giró.

"Esto de los políticos es un rollo patatero", ha empezado diciendo a la pregunta de EL ESPAÑOL. "Ya le dije: 'Haz lo que tengas que hacer'. De repente, tienes que ir a y salta la guerra de Irán. Tú, como presidente, tendrás que atender antes la guerra de Irán o las elecciones andaluzas", ha respondido.

"Y me tranquiliza que Pedro Sánchez esté antes por España que por mi cara", ha agregado, para puntualizar: "Pero vendrá porque se comprometió. No sabemos en calidad de qué vendrá, porque puede pasar de todo en España. Bueno, Pedro, mándame el currículum".

'El Hormiguero'

Como colofón a la presentación, Marc Giró ha tenido palabras hacia de Pablo Motos, al que visitó hace unas semanas. "La pareja televisiva del siglo somos Pablo Motos y yo", ha dicho sin rodeos, sabedor del morbo que generó verlos juntos en la misma mesa.

"Quiero volver, quiero conseguir la taza Platino de El Hormiguero", ha agregado para después invitar al valenciano a Cara al show. "Imagínatelo que viene. Incluso dejaría que me entreviste. Porque yo le admiro, yo le quiero".

A Marc Giró, por último, también se le ha preguntado por Henar Álvarez, que es la que ha ocupado su sitio en La 1 los martes. "Todo lo bien que le vaya a ella, es como si me fuera bien a mí", ha contestado. "A mí me interesa que a todo el mundo le vaya bien, porque cuanta más gente vea la tele, mejor para el negocio".