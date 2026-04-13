El castillo medieval del siglo XI en el que se casó Andrés Iniesta: Bien de Interés Cultural y vendido por 9,4 millones

El castillo de Tamarit y Andrés Iniesta en un montaje de elaboración propia.

España puede presumir de tener rincones maravillosos repartidos por toda su geografía. Si nos ceñimos al litoral, nuestro país cuenta con más de 7.000 kilómetros de costa que aglutina playas de arena fina, calas espectaculares, pintorescos pueblos pesqueros y hasta castillos.

Frente al Mediterráneo y rodeado por pinares y acantilados, se levanta el imponente castillo de Tamarit. Ubicado en Altafulla, en la provincia de Tarragona, se encuentra esta impresionante fortaleza que, en 2012, vio cómo Andrés Iniesta y Anna Ortiz se dieron el sí quiero.

Aquí también se han casado el actor Carles Francino y la cantante Izah. El enlace se celebró en 2018.

Construido en el siglo XI para proteger la costa de los ataques de los piratas -también sirvió como línea divisoria entre la Cataluña musulmana y cristiana-, el castillo perteneció en un principio a la nobleza local. Más tarde pasó a manos del arzobispado de Tarragona.

Erigido sobre una colina rocosa, el castillo fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento el 8 de noviembre de 1988, según el registro del Patrimonio Histórico Español.

El conjunto combina funciones defensivas y residenciales, con murallas que descienden hasta las rocas, antiguas prisiones, torres de vigía y una iglesia románica integrada en el núcleo central. Está considerada como uno de los ejemplos más tempranos del románico en la zona.

También conserva la torre del homenaje, conocida popularmente como torre de la Mora.

El castillo de Tamarit junto a la playa aledaña del mismo nombre.

Los visitantes del castillo también pueden pasear por los caminos que lo rodean y descender hasta la cala de Tamarit, una pequeña playa que está protegida por las rocas y rodeada de vegetación mediterránea.

Actualmente, el castillo está gestionado por una empresa de eventos. De hecho, según informó el medio local Diari Més, cambió de dueños hace unos meses. Ahora es propiedad del Camping Trillas, que compró el inmueble por 9,4 millones de euros.

La familia Trillas, además, ya había comprado 200 hectáreas de terreno que incluían el Mas del Cusidó y Sant Simplici, ambos catalogados como bienes culturales de interés local.

Como ocurría con el castillo hasta octubre de 2025, también era propiedad de Inmobiliaria Betrén.

No es el único

Hay que decir también que el castillo de Tamarit no es el único construido en este municipio situado a 15 kilómetros de Tarragona y que tiene en torno a 6.000 habitantes.

El castillo de Altafulla se encuentra en el antiguo casco urbano de la localidad catalana. También conocido como el castillo de los Monserrat, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico de Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya en 1998.

Castillo de Altafulla. iStock

De estilo renacentista, sobresalen sus almenas y garitas, que refuerzan su carácter de fortaleza y se mantiene en un estado de conservación excelente. En la actualidad pertenece a Francesc de Monserrat, marqués de Tamarit.