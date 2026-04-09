Jesulín de Ubrique: "Llevar las rastas de Melendi era como tener un Rottweiler en la nuca. Era una cosa tremenda"

Jesulín de Ubrique en un posado de 'TCMS' y caracterizado como Melendi en la primera gala.

Las puertas del "parque temático de aventuras" de Tu cara me suena se abren este viernes, día 10 de abril, en Antena 3.

Ni la productora ni la cadena son supersticiosos con la edición número 13 del programa, que trae mejoras visuales gracias a la pantalla LED en el suelo, y la novedad de que la semifinal también será en directo.

La gran estrella de la nueva temporada es Jesulín de Ubrique. El torero retoma 30 años después su faceta de cantante después de su emblemático Toda, toda.

Tras cantarla en directo en el Festival de Benidorm y hasta sacar un disco, el gaditano aparcó los escenarios para centrarse en los ruedos.

"El mundo de la música lo tenía más que olvidado porque, además, no me benefició absolutamente nada en mi profesión y quedó en un segundo plano", dice Jesulín en la presentación del formato que vuelve a conducir Manel Fuentes.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado y Manel Fuentes.

"Pero he terminado mi carrera como torero, y como soy una persona muy activa a la que le gusta hacer muchas cosas, lo último que me podía imaginar era cantar, y menos aún de esta manera, estando en Tu cara me suena".

Bertín Osborne y Los Morancos fueron los 'culpables' de que Jesús aceptara el reto de pasar por el clonador del exitoso programa.

"Cuando me lo propusieron, le pregunté a Bertín [participante en TCMS 12] que qué tal se lo pasó, y me dijo: 'Hombre, al principio ni me lo pasé bien', porque entiendo que, siendo cantante, tener que imitar a otros tiene sus dificultades. Pero al final acabó diciéndome: "Hazlo, que no te vas a arrepentir".

La misma pregunta hizo Jesulín a los cómicos. "César me contestó: Hazlo, que es la puta polla. Y ya fue cuando me lancé para adelante", confiesa, muy satisfecho de haber dado el sí a Gestmusic. "No se equivocaron. Me lo estoy tomando muy en serio, estoy a gusto y me estoy sorprendiendo hasta yo".

Jesulín de Ubrique posa en la presentación de 'TCMS 13'.

El torero no se pone metas en Tu cara me suena, porque su intención es ir "poco a poco", disfrutando de "cada actuación".

"En otros programas he sido muy competitivo, pero aquí intento estar tranquilo en el escenario porque si no sales relajado... ¡Es saliendo relajado y cuando te subes en el ascensor se te olvida la letra!", asegura con gracia.

"En otros programas he sido muy competitivo, pero en 'Tu cara me suena' intento estar tranquilo en el escenario" Jesulín de Ubrique

Jesulín, por otra parte, aplaude el trabajo que hace el equipo de caracterización del programa. "Es increíble. Cuando abro los ojos soy otra persona", confiesa el de Ubrique que debuta poniéndose en la piel de Melendi.

"Llevar sus rastas era como tener un Rottweiler en la nuca. Era una cosa tremenda", afirma.

El marido de María José Campanario comparte cartel con Cristina Castaño, María Parrado, Sole Giménez, J Kbello, Leonor Lavado, Aníbal Gómez, Paula Koops y Martín Savi.

Muy deseado

El nombre de Jesulín lleva tiempo en la lista de deseos de Tu cara me suena. Pero, por unas cosas o por otras, el fichaje nunca terminaba cuajándose. Hasta ahora.

"En nuestra lista fantasiosa siempre han estado los grandes nombres que han pasado por el programa [Santi Rodríguez lo imitó en 2023] y de los que nos quedaban por tener era Jesulín", cuenta Tinet Rubira, director general de Gestmusic.

"Hemos llamado cada año a la puerta de Jesulín de Ubrique" Tinet Rubira, director general de Gestmusic

"A su puerta hemos llamado cada año", dice el máximo responsable de Tu cara me suena, que confiesa que la historia de que el torero hubiese sacado un disco hace ahora tres décadas lo convertía en alguien muy apetecible de tener.

"Pero o no era el momento, no nos encajaba a nosotros o no le encajaba a él", agrega Tinet, que entiende que su participación en El desafío ha ayudado a que finalmente acabe integrando el casting.

Jesulín, en la prueba de la apnea en 'El desafío'.

"Era un tío que no quería más exposición, se ha mantenido al margen de los medios y ya le tocaba".

"Era arriesgado, porque también nos podría haber dicho que pasaba de cantar", señala el productor, que aplaude el trabajo realizado por Jesulín en las cuatro galas que ya se han grabado.

"Es muy trabajador. Aparte de que tiene buen oído y canta bastante bien, está dando clases de canto. El resultado salta a la vista", concluye.