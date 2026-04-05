'Informativos Telecinco' paraliza su emisión: María Casado y Carmen Corazzini se confiesan en pleno directo a lo Rosalía

La televisión en directo siempre guarda espacio para la sorpresa, pero lo ocurrido este sábado en Informativos Telecinco ha superado cualquier previsión.

El fenómeno Rosalía ha trascendido los escenarios para colarse, de forma inesperada, en el plató del mediodía de Informativos Telecinco, dando lugar a uno de esos momentos que mezclan actualidad, espectáculo y espontaneidad.

La artista catalana se ha despedido este sábado, 4 de marzo, de Madrid tras cuatro conciertos consecutivos que han marcado el arranque de su esperada gira LUX Tour 2026.

Un inicio por todo lo alto en el que no solo ha brillado por su despliegue musical, sino también por introducir un elemento novedoso que está dando mucho que hablar: un confesionario sentimental en directo en el que distintos rostros conocidos se abren ante miles de espectadores.

Una captura del confesionario de Rosalía y Aitana en Madrid. X (antes Twitter)

Este formato, que mezcla emoción, cercanía y cierto aire televisivo, ha sido uno de los grandes reclamos de sus conciertos en la capital.

De hecho, uno de los momentos más comentados lo protagonizó Aitana, quien, sentada frente a Rosalía en pleno escenario, no dudó en hablar sin filtros sobre su relación intermitente con Sebastián Yatra.

Una confesión que rápidamente saltó de la música a los titulares, confirmando el poder mediático del formato ideado por la artista. Tras esto, la esencia de Rosalía ha llegado a la televisión.

Durante la emisión del mediodía, las periodistas María Casado y Carmen Corazzini decidieron trasladar ese juego emocional al plató, sorprendiendo tanto a la audiencia como a los propios espectadores habituales del informativo.

"Querida Carmen, has venido a confesarte, ahora que no nos ve nadie…", arrancaba Casado con tono cómplice, rompiendo por completo la rigidez habitual del formato.

Entre risas y cierta timidez inicial, Corazzini reconocía sentirse "un poquito avergonzada", sin imaginar que la conversación iría un paso más allá.

.@MariaCasado_TV y Carmen Corazzini recrean el confesionario del 'LUX TOUR' de Rosalía: "A mí me han dejado en Nochevieja, fue el primer mensaje del año" > https://t.co/YETPUF6AcD pic.twitter.com/HO4SHwVsCC — Informativos Telecinco (@informativost5) April 4, 2026

Fue entonces cuando la presentadora tomó las riendas del momento y abrió, de forma simbólica, ese "confesionario del amor" en pleno directo.

"A mí me han dejado por WhatsApp", confesaba Casado, desatando la reacción inmediata de su compañera: "Qué ruin…".

Lejos de quedarse ahí, Corazzini se sumaba a la dinámica con una revelación aún más inesperada: "A mí me han dejado en Nochevieja, fue el primer mensaje del año".

El instante, que rápidamente ha comenzado a circular en redes sociales, refleja a la perfección cómo los códigos del entretenimiento están permeando cada vez más en los espacios informativos.

La influencia de Rosalía no solo se mide en reproducciones o llenos absolutos, sino también en su capacidad para generar tendencias que cruzan fronteras, incluso las de la televisión más tradicional.

Así, lo que comenzó como una propuesta escénica dentro de un concierto ha terminado por convertirse en un fenómeno que conecta música, redes y televisión.

Una prueba más de que, en la era actual, el espectáculo ya no entiende de formatos cerrados y de que figuras como Rosalía son capaces de marcar el ritmo no solo de la industria musical, sino también del propio lenguaje televisivo.