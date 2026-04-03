Derribando el falso mito: por qué 'La casa de papel' fue todo un éxito para Atresmedia (y no solo de Netflix)

Imagen de 'La casa de papel', con Úrsula Corberó como Tokio a la cabeza.

Dos años después de que La casa de papel se convirtiera en todo un fenómeno mundial tras su paso por Netflix, el exconsejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, aseguraba que la serie de Atresmedia había sido un "gran vehículo" para la ficción española.

Sin embargo, el italiano rebajaba los elogios hacia el producto de la competencia diciendo que "La casa de papel no ha sido un éxito en Antena 3, sino en la plataforma", haciendo alusión a Netflix. "Ha sido un motor para un coche equivocado", añadía.

Aunque sus palabras eran respondidas al poco tiempo después por el director general de Atresmedia, Javier Bardají, lo cierto es que nació una especie de mito que hizo creer que La casa de papel no triunfó en su emisión en el canal de Atresmedia.

Sin embargo, los datos demuestran lo contrario, pues La casa de papel sí fue un éxito de audiencia en Antena 3. Fue una de las series españolas más vistas de 2017 en televisión y además se situó muy por encima (2,5 puntos más) de la media de la propia cadena.

La casa de papel promedió 2,3 millones de espectadores en 2017 en Antena 3. Unas cifras parejas a otras ficciones como Sé quien eres o Tiempos de guerra, con 2,4 millones. Cúentame y Allí abajo, que fueron las series más vistas de ese año, rondaban los 3 millones.

La ficción creada por Álex Pina funcionó especialmente bien en los públicos menores a 55 años con cuotas que rozaban o superaban los 20 puntos entre jóvenes.

No ocurrió lo mismo con la población más anciana (9,5% en +65 años), que fue lo que impidió su liderazgo absoluto.

Jaime Lorente, Alba Flores, Úrsula Corberó y Miguel Herrán, protagonistas de 'La casa de papel'.

Sin embargo, esto explica por qué La casa de papel inauguró una nueva era. Su éxito en el público más joven y en el diferido demostraba que era un producto preparado para los nuevos tiempos, como así ocurrió luego tras su salto a Netflix.

Todo esto derriba el falso mito de que la serie no triunfó en Antena 3. Esto, no obstante, viene a raíz de que el dato que hizo en su estreno (4,1M de espectadores) fue tan grande, que el descenso de audiencia en capítulos posteriores se tomó como una decepción.

Hay que recordar que el éxito del estreno de La casa de papel se debió a varios factores: una espectacular campaña de promoción, las buenas críticas de los medios y a la estratégica programación.

Y es que, el primer capítulo, se emitió tras un Madrid-Atleti de semifinales de Champions, que registró 9 espectadores de media.

Punto de inflexión

Sin embargo, el verdadero éxito de la serie protagonizada por Álvaro Morte, Alba Flores, Jaime Lorente o Úrsula Corberó no solo reside en sus audiencias. Al final, La casa de papel supuso el gran punto de inflexión en la industria española, sentando las bases de la televisión del futuro.

Ya desde el principio, el grupo sabía que se trataba de una producción diferente, y de ahí que la mimase, apostando por una campaña de promoción enorme.

A esto hay que añadir que la productora de la serie (Vancouver) está participada por Atresmedia, lo que certifica la apuesta que hizo por La casa de papel y Álex Pina. Esta fue su primera serie con su propia productora.

La casa de papel se concibió como una serie única temporada, con final cerrado, y dividida en dos tandas de capítulos. De hecho, el propio Álex Pina aseguró en la presentación, allá por el 2017, que tuviera la audiencia que tuviera, no se harían más temporadas.

Sin embargo, los datos de audiencia y las críticas positivas que se escribieron de la serie, hizo que Netflix se fijara en ella para finalmente comprarla. La plataforma de streaming apenas llevaba un año en España y únicamente había anunciado Las chicas del cable.

Por entonces, Netflix estaba empeñado en replicar fórmulas como Velvet y Gran Hotel, pero La casa de papel rompía con todo lo anterior.

Elenco de la primera temporada de 'La casa de papel'.

Tal fue el éxito que tuvo en todo el mundo -es la serie española que mejor le ha funcionado-, que la plataforma compró a Atresmedia los derechos de la marca para poder seguir produciendo más temporadas.

Aquella fue una operación en el que todas las partes ganaron. Atresmedia no solo había amortizado estos primeros 15 episodios en su emisión en Antena 3 y en Atresplayer, sino que ahora se había embolsado una suma importante de dinero por su venta a Netflix.

Más acuerdos

De hecho, la forma en que Atresmedia explotó y rentabilizó La casa de papel sentó las bases de su actual modelo de negocio de sus contenidos a través de diferentes ventanas: las series se estrenan en su plataforma de pago, luego pasan en el lineal en abierto y, por último, se venden a terceros operadores.

Tras la operación de La casa de papel, Netflix y Atresmedia sellaron un acuerdo pionero en el mercado español de adquisición prioritaria de contenido de una parte de su catálogo.

'La casa de papel'.

Ese acuerdo propició también el éxito mundial de otros títulos como La cocinera de Castamar, Mentiras, Entre tierras, Ángela o Alba, que se colocó como la serie española de mayor éxito en Netflix en 2022, solo superada por La casa de papel, acumulando seis semanas consecutivas en el top10 global.

Y, propiciado por el éxito de La casa de papel, Atresmedia también ejecutaría operaciones con otras series y otros operadores: fue el caso de Velvet, que vivió otra vida en Movistar Plus+; Vis a vis, que continuó en Fox, o Paquita Salas, que fue adquirida por Netflix tras brillar en Flooxer.