Entramos a la casa de Boris Izaguirre (60 años) en Madrid: una luminosa joya de 200 m2 repleta de libros y arte

Boris Izaguirre pasa sus momentos de descanso, acompañado de su marido, Rubén Nogueira, en un amplio y luminoso piso del madrileño barrio de Salamanca.

La vivienda es un reflejo directo de la personalidad del colaborador de televisión, que esta semana acudió como invitado a Zero Dramas, el programa de sexualidad de La 2: sofisticada, colorista y marcada por el amor por los libros y el arte.

Situado en una de las calles más cotizadas de Madrid, el apartamento ronda los 200 metros cuadrados y destaca por la abundancia de una decoración ecléctica en la que conviven piezas de diseño y muebles clásicos.

El acceso se realiza a través de un vestíbulo que sirve como carta de presentación del estilo de la casa, con paredes neutras que permiten que los cuadros y objetos decorativos cobren protagonismo.

Desde ese punto se llega al salón principal, una estancia diáfana presidida por un gran mirador a la calle, que aporta luz a la casa durante horas y horas al día.

Uno de los comedores de la casa de Boris Izaguirre. Mediaset España

Dos sofás enfrentados, butacas bajas y una mesa de centro de aire oriental crean una zona de estar pensada para las largas conversaciones, mientras que lámparas icónicas, de estilo Arco, refuerzan la dimensión más sofisticada del espacio.

Contiguo al salón se encuentra el salón‑comedor, la estancia más grande de la casa, donde Boris y su pareja reciben habitualmente a amigos, tal y como enseñó el venezolano a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

El comedor principal, con una mesa redonda y sillas tapizadas, está acompañado por obras de arte contemporáneo sobre un aparador de madera noble, creando una atmósfera elegante.

Cuando el número de invitados crece, la casa cuenta con un segundo comedor, una mesa alargada situada junto a una gran librería azul que ocupa una pared entera.

La biblioteca y el despacho conforman el corazón intelectual de la casa. En la biblioteca, estanterías a medida repletas de volúmenes recubren las paredes, mientras sillones de diseño y mesas de centro permiten convertir este espacio en una extensión natural de la zona social.

El despacho de Boris Izaguirre en su casa del barrio de Salamanca, en Madrid. Mediaset España

El despacho, por su parte, es el rincón más maximalista: paredes llenas de pósteres, cuadros de distintos estilos, figuras decorativas y plantas, todo bañado por la luz que entra a través de amplios ventanales.

En esta estancia se ubica la mesa de trabajo en la que el investigador de Mask Singer desarrolla sus columnas y novelas, rodeado de sus referencias culturales.

Una decoración colorida

La cocina, alargada y funcional, apuesta por muebles bajos blancos y concentra el color en un llamativo suelo azul, que aporta un toque divertido sin renunciar a la practicidad.

Se complementa con una despensa y zonas de servicio, pensadas para el día a día pero también para organizar comidas con amigos.

La zona de noche se distribuye en varios dormitorios y baños, concebidos como un refugio íntimo y repleto de guiños personales.