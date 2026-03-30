Ya es oficial: Telecinco sorprende y ficha a Nagore Robles como nueva concursante de 'Supervivientes 2026'

No estaba en ninguna de las quinielas, pese a ser un fichaje muy deseado desde hace años por los seguidores del formato. Nagore Robles será concursante de Supervivientes 2026, tal y como confirmó junto a Sandra Barneda en Conexión Honduras este domingo.

La cuenta atrás llegaba a su fin. Después de los abandonos de Álex Ghita y Alejandra de la Croix, el reality show de Telecinco anunciaba a bombo y platillo desde hace una semana que llegaría un participante que lo cambiaría todo.

"¡No me lo puedo creer!", decía este domingo Robles, mientras entraba a plató y era recibida por su exnovia, Barneda, que comentaba: "Querían una concursante guerrera, una concursante que diera todo".

En primer lugar, la vasca quiso "pedir perdón" a todas sus amigas por haberles ocultado estos días su decisión. Y Sandra no podía ser más directa: "¿Quieres ganar Supervivientes 2026?"."Voy a ganar Supervivientes 2026", respondía ella, totalmente segura.

Era entonces cuando la presentadora le recordaba que llegaría a los Cayos Cochinos "25 días después" que el resto de compañeros, preguntándose si eso sería "favorable o desfavorable".

Nagore Robles y Sandra Barneda, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Mediaset España

"Para cualquier persona puede ser desfavorable, pero a mí, que he sido la mejor colaboradora que ha tenido Mediaset, me será favorable", aseguraba la que fue concursante de Bake Off: famosos al horno.

Nagore promete dar juego en la isla por ser "cruda y clara", y afirma que irá "por libre", enfocada en hacerse con la victoria en el formato de Cuarzo Producciones. Y es que Robles solo tiene una "amiga" en el concurso, Alba Paul, la mujer de Dulceida.

Frente a inclemencias meteorológicas y bichos varios que pueda haber en Honduras, la ex de Gran Hermano lo tenía claro: "Soy del País Vasco, somos duros".

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