Parece Andalucía, pero es Ávila: el pueblo español de la sierra de Gredos que ha enamorado a Juan del Val y Nuria Roca

Juan de Val y Nuria Roca y la Casa de las Flores de Candeleda en un montaje.

A los pies de la Sierra de Gredos y junto al valle del Tiétar, Candeleda se ha convertido en el refugio favorito de Nuria Roca y Juan del Val, una de las parejas más sólidas y mediáticas de la televisión.

Lejos del bullicio y los platós, el matrimonio ha encontrado en este rincón al sur de la provincia de Ávila, casi en Extremadura, el equilibrio perfecto entre naturaleza, tranquilidad y vida sencilla.

Fue la pasada primavera cuando los tertulianos de El Hormiguero de Pablo Motos adquirieron una casa de campo. En ella se ha invertido parte del millón de euros que ganó Juan del Val por el Premio Planeta con la novela Vera, una historia de amor.

A Candeleda se la conoce popularmente como la 'Andalucía de Ávila', y no solo por sus pintorescos rincones del casco urbano, sino por el suave microclima que le da su ubicación.

Está rodeado de montañas, gargantas y bosques.

De ahí que se haya convertido en uno de los destinos rurales más atractivos de la zona, ideal para escapadas de fin de semana y turismo de naturaleza.

Un paseo por el casco antiguo permite descubrir calles empedradas y casas entramadas típicas de la arquitectura tradicional del valle del Tiétar.

Qué ver en Candeleda

Entre los imprescindibles destacan la Plaza Mayor, la Plaza del Castillo y las fachadas llenas de flores, que dan al pueblo una estampa muy fotogénica.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen medieval, es uno de los principales templos del municipio.

Entre los puntos más visitados está la Casa de las Flores, un edificio tradicional con balcones repletos de geranios que alberga el Museo del Juguete de Hojalata.

También merece la pena acercarse al Museo Etnográfico, donde se repasa la vida rural y las tradiciones locales.

Naturaleza en Candeleda

A las afueras del casco urbano, el Puente Viejo y el entorno de la Garganta de Santa María ofrecen rincones muy agradables para pasear junto al agua.

Esta última es uno de los grandes reclamos en verano, con pozas de agua cristalina para el baño.

Muy cerca, el Santuario de la Virgen de Chilla se alza en un paraje de gran belleza, rodeado de bosques y miradores sobre el valle.

En el entorno destacan también el embalse de Rosarito, perfecto para observar aves como las grullas, y numerosas rutas de senderismo por la Sierra de Gredos