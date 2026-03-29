Ni El Escorial ni Lanjarón: el refugio de Iker Casillas con paisajes de montaña, cascadas y ambiente muy rural

El pueblo de Iker Casillas y él en un montaje de BLUPER. Getty Images

En pleno Valle del Alberche, rodeado de montañas y naturaleza, se encuentra Navalacruz, el pueblo abulense al que Iker Casillas regresa siempre que puede.

El exportero, hijo predilecto de la localidad, mantiene un fuerte vínculo con este pequeño enclave de la provincia de Ávila, que visita con frecuencia para desconectar y disfrutar de la tranquilidad rural.

Situado a 1.238 metros de altitud, en las estribaciones de la Sierra de los Baldíos y a unos 44 kilómetros de la ciudad de Ávila, Navalacruz está rodeado de nogales, vegetación de ribera y paisajes de montaña ideales para el senderismo y las actividades al aire libre.

Iker Casillas en Navalacruz @ikercasillas

Un entorno natural que contrasta con el ritmo urbano y que el exguardameta del Real Madrid presume habitualmente en sus redes sociales bajo el lema "lo rural mola".

El municipio conserva la arquitectura serrana tradicional, con calles estrechas y empinadas, casas de piedra integradas en el paisaje y balcones serranos.

Las construcciones utilizan materiales locales como el granito, con viviendas adosadas, corrales delanteros, cercas de piedra y antiguos molinos harineros situados en las orillas del río, elementos que refuerzan su esencia rural.

Entre sus tradiciones más destacadas se encuentra el Carnaval de Navalacruz, declarado Bien de Interés Cultural, famoso por los Harramachos, personajes que visten pieles, máscaras y grandes cencerros en un rito de origen pagano que revive costumbres ancestrales de la comunidad. Una celebración que forma parte de la identidad del pueblo y que atrae cada año a numerosos visitantes.

Harramachos en el Carnaval de Navalacruz Mascarávila

Durante sus estancias, Iker Casillas se integra como un vecino más, disfrutando de la gastronomía local, las tradiciones y la calma del entorno.

El de Móstoles comparte con su primo un restaurante en pleno corazón del municipio, el único del pueblo, donde ofrecen cocina tradicional abulense con toques exóticos y asiáticos.

El establecimiento apuesta por la fusión de productos locales con influencias tailandesas, con platos como el chuletón de ternera, hamburguesa de carne de Ávila, albóndigas al estilo tailandés, tacos de pulpo o bocaditos ibéricos.

Imagen del interior del Bar-Restaurante Casillas en Navalacruz, Ávila Cedida

Fiel a sus raíces, Casillas ha convertido Navalacruz en uno de sus refugios personales, promocionando el turismo rural y mostrando el encanto de este pequeño pueblo de montaña donde naturaleza, tradición y tranquilidad marcan el ritmo.

Es más, hasta ha llevado a grandes amigos suyos para que descubran el encanto de este pueblo abulense como por ejemplo, Alejandro Sanz.